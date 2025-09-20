السبت 20 سبتمبر 2025
إعلام لبناني: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب البلاد

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق نهر الخردلي جنوب البلاد.

 

الضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها

ويوم الخميس، زعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في جنوب ‎لبنان.

بدورها، دعت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها.

 

طائرات حربية إسرائيلية تقصف منزلا بميس الجبل جنوب لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزلا في ميس الجبل جنوبي ‎لبنان.

 


رئيس لبنان يدعو واشنطن للضغط على الاحتلال للانسحاب من الجنوب

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، قد دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على دولة الاحتلال للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

