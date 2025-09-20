أول تعليق من أحمد العوضي على فوزه بجائزة "الأفضل" في لبنان (فيديو)

حصد الفنان أحمد العوضي جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان "الأفضل" الذي أُقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

تكريم أحمد العوضي في لبنان

وأعرب العوضي عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن قيمة هذا التكريم تنبع من كونه يأتي في بلده الثاني لبنان.

ونشر العوضي مقطع فيديو يوثق لحظة التكريم، في "مهرجان أفضل الدولي" بلبنان، عبر حسابه في "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "بفضل ربنا وبدعم إخواتي أفضل ممثل عربي 2025 في مهرجان الأفضل في لبنان".

مهرجان أفضل 2025 في بيروت

شهد مهرجان أفضل في لبنان بنسخته الثامنة حضورًا فنيًّا وإعلاميًّا لافتًا من قبل الفنانين اللبنانيين والعرب، لحفل توزيع الجوائز الذي قدمه جوزيف مدور ولين مرقة في العاصمة بيروت.

حضر فعاليات مهرجان أفضل 2025 عدد من الفنانين والإعلاميين والمشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، منهم أحمد العوضي، محمود التركي، صفاء سلطان، رابعة الزيات، مازن الناطور، رشا شربتجي وزوجها إبراهيم شيخ إبراهيم، يزن شربتجي، ليال عبود، نضال يشراوي، شيماء الراسي، حسين كسيرة، أم عبدالله الشمري، مراد الترك، علي جابر، غنوة محمود وغيرهم.

شهد المهرجان تفاعلًا بين الفنانين العرب، منهم الفنان أحمد العوضي والفنان العراقي محمود التركي، الذي رحب بالعوضي وأعرب عن إعجابه الكبير به، لافتًا إلى أنه شاهد جميع أعماله، ويعتبر نفسه واحدًا من جمهوره.

من جانبه، أحمد العوضي أعرب عن تقديره وامتنانه الكبير لمشاعر التركي وكلامه عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.