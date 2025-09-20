السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من أحمد العوضي على فوزه بجائزة "الأفضل" في لبنان (فيديو)

تكريم أحمد العوضي
تكريم أحمد العوضي في لبنان، فيتو

حصد الفنان أحمد العوضي جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان "الأفضل" الذي أُقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

تكريم أحمد العوضي في لبنان

وأعرب العوضي عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن قيمة هذا التكريم تنبع من كونه يأتي في بلده الثاني لبنان.

ونشر العوضي مقطع فيديو يوثق لحظة التكريم، في "مهرجان أفضل الدولي" بلبنان، عبر حسابه في "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "بفضل ربنا وبدعم إخواتي أفضل ممثل عربي 2025 في مهرجان الأفضل في لبنان".

 

مهرجان أفضل 2025 في بيروت

شهد مهرجان أفضل في لبنان بنسخته الثامنة حضورًا فنيًّا وإعلاميًّا لافتًا من قبل الفنانين اللبنانيين والعرب، لحفل توزيع الجوائز الذي قدمه جوزيف مدور ولين مرقة في العاصمة بيروت.

حضر فعاليات مهرجان أفضل 2025 عدد من الفنانين والإعلاميين والمشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، منهم أحمد العوضي، محمود التركي، صفاء سلطان، رابعة الزيات، مازن الناطور، رشا شربتجي وزوجها إبراهيم شيخ إبراهيم، يزن شربتجي، ليال عبود، نضال يشراوي، شيماء الراسي، حسين كسيرة، أم عبدالله الشمري، مراد الترك، علي جابر، غنوة محمود وغيرهم. 

شهد المهرجان تفاعلًا بين الفنانين العرب، منهم الفنان أحمد العوضي والفنان العراقي محمود التركي، الذي رحب بالعوضي وأعرب عن إعجابه الكبير به، لافتًا إلى أنه شاهد جميع أعماله، ويعتبر نفسه واحدًا من جمهوره.

من جانبه، أحمد العوضي أعرب عن تقديره وامتنانه الكبير لمشاعر التركي وكلامه عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان أحمد العوضي العاصمة اللبنانية بيروت مهرجان أفضل 2025 مهرجان أفضل في لبنان تكريم أحمد العوضي في لبنان

الأكثر قراءة

رقمها ظهر في إعلان "الدباغ"، اليوم أولى جلسات تعويض سيدة بـ 20 مليون جنيه ضد رئيس الزمالك

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

سعر السمك اليوم، البوري والكابوريا بـ 240 جنيها والبلطي يصل إلى 80 بعد الارتفاع

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

اليوم، محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين، هل يحسم كبير الأطباء الشرعيين القضية

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد إيفرتون

تفعيل أنظمة دفاع جوي أم صاروخ باليستي جديد، مقذوفات تضيء سماء إيران، ماذا حدث؟

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads