كيف يؤثر مرض الألم العضلي الليفي على المريض ومتى يسبب الاكتئاب؟

تعد الأعراض الكلاسيكية لمرض الألم العضلي الليفي - آلام العضلات والمفاصل والتعب على نطاق واسع - ليست مميزة جدًا، فإن الحالة غالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ وسوء فهمها، وقد لا يعاني المريض من جميع الأعراض.

لا توجد اختبارات معملية أو تصويرية محددة لتشخيصها، لذلك يسأل الطبيب عن الأعراض الخاصة ليقرر ما إذا كان المريض يعاني من الألم العضلي الليفي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

أعراض الألم العضلي الليفي

قد يعاني المصابون بالألم العضلي الليفي من حساسية غير عادية للألم، ويُعتقد أن الجسم يعالج الألم بشكل غير طبيعي إذا كان الشخص يعاني من الألم العضلي الليفي.

لا توجد قائمة كاملة بأعراض الألم العضلي الليفي، فتؤثر الحالة على الأشخاص بشكل مختلف، ومع ذلك، قد يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا (FMS)، من أعراض مثل:

ألم ونقاط حساسة

التعب

مشاكل النوم

مشاكل التركيز والذاكرة، والمعروفة باسم "ضباب الفيبروميالغيا"

زيادة الحساسية للتحفيز الحسي، مثل الضوء والضوضاء والروائح والحرارة والبرودة

القلق أو الاكتئاب

تيبس الصباح

خدر ووخز في اليدين والذراعين والقدمين والساقين

حرقان في اليدين والقدمين

ارتعاشات أو تقلصات العضلات

ألم في الوجه أو الفك أو اضطرابات الفك مثل متلازمة المفصل الصدغي الفكي (TMJ)

الصداع

متلازمة القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى

مشاكل جنسية بما في ذلك ضعف التشحيم ومشاكل عضلات قاع الحوض

مشاكل التبول

التعب الناتج عن الفيبروميالجيا

التعب المستمر والشعور بالاستنزاف من الأعراض الرئيسية الأخرى، ويشعر الناس بالتعب غالبًا حتى عندما يكون من المفترض أن يشعروا بالراحة، مثل بعد ليلة نوم جيدة. يقول البعض إنه يشبه الإصابة بالأنفلونزا، ويقارنه البعض بالعمل لساعات طويلة وفقدان الكثير من النوم.

قد يشعر المريض بالتعب الشديد بحيث لا يستطيع ممارسة الرياضة أو يشعر بالتعب الشديد بعد التمرين، وقد يشعر بأستنزف طاقته من أشياء بسيطة مثل التسوق لشراء البقالة أو طهي العشاء.

مشاكل النوم

يعاني غالبية المصابين بالفيبروميالجيا من مشاكل في النوم، وقد يتمكن من النوم، لكن يكون خفيف ويسهل إزعاجه، وعندما يستيقظ في الصباح، يكون مرهقًا وغير منتعش، هذا لا يساعد في التغلب على التعب.

تُظهر الاختبارات التي أجريت في مختبرات النوم أن الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا يتعرضون باستمرار لانقطاعات من نشاط الدماغ حتى أثناء النوم، على غرار ما يحدث عندما يكونون مستيقظين، وتحد هذه الانقطاعات من مقدار الوقت الذي تقضيه في النوم العميق، والذي يستعيد فيه الجسم نشاطه، نتيجة لذلك، يشعروا بالتعب الشديد.

ضباب التليف العضلي

يشير مصطلح ضباب التليف العضلي إلى مجموعة من الأعراض المرتبطة بالدماغ والإدراك في مرض التليف العضلي، ولم يتم فهم أسباب ضباب التليف العضلي بشكل كامل؛ ولكن يُعتقد أن علاج التعب والألم ومشاكل النوم والقضايا العقلية المرتبطة بمرض التليف العضلي يجلب الراحة.

ضباب التليف العضلي هو فقدان الحدة العقلية التي تشمل:

النسيان

صعوبة تذكر المعلومات الجديدة

التفكير البطيء، وخاصة عند تشتيت الانتباه

قلة اليقظة

فقدان الانتباه والتركيز

الارتباك فيما يتعلق بالكلمات أو التفاصيل

صعوبة التركيز

فقدان سلسلة الأفكار

مشاكل في إجراء المحادثات

صعوبة تذكر الكلمات المعروفة (عسر الكلام)

مشاكل في التخطيط أو اتخاذ القرارات أو التفكير المجرد

اضطرابات المزاج

يعاني حوالي 20٪ من الأشخاص المصابين بمرض التليف العضلي أيضًا من الاكتئاب أو اضطراب القلق.

قد يكون التعامل مع التعب والألم طوال الوقت مرهقًا، والذي يتسبب في الإصابة بالقلق، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب.

من الممكن أيضًا أن يكون القلق والاكتئاب جزءًا من التليف العضلي، مثل الألم.

يواجه الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالتليف العضلي والاكتئاب صعوبة في التركيز والذاكرة قصيرة المدى، مما يجعل من الصعب تذكر الأشياء اليومية، مثل المكان الذي وضعوا فيه مفاتيحهم أو الخطط التي وضعوها للغداء غدًا.

تيبس الصباح

يشعر معظم الأشخاص المصابين بالتليف العضلي أنهم بحاجة إلى "الاسترخاء" بعد الخروج من السرير قبل أن يتمكنوا من بدء يومهم، وعضلات ومفاصل الظهر والذراعين والساقين والبطن والظهر.

تصلب الساقين، يشبه التصلب الذي يشعر به شخص مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

على الرغم من أن بعض الناس يقولون إنه لا يستمر سوى بضع دقائق، إلا أن التصلب يستمر عادةً لأكثر من 15-20 دقيقة كل يوم، وفي بعض الأحيان يستمر لساعات، وقد يستمر طوال اليوم.

تورم ووخز في اليدين والقدمين

في حين أن سبب الخدر والوخز والحرق غير واضح، فإن العديد من الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا يشعرون بها، وتميل هذه الأحاسيس، التي تسمى التنميل، إلى الحدوث بشكل عشوائي، وقد تستمر لبضع دقائق، أو قد تكون مستمرة.

الصداع

يعاني حوالي 2 من كل 5 أشخاص مصابين بالفيبروميالجيا أيضًا من الصداع النصفي أو الصداع الناتج عن التوتر بانتظام، وقد تكون نتيجة لألم في الرقبة وأعلى الظهر، وغالبًا ما تكون ناجمة عن شد عضلات الرقبة، وقد تكون ناجمة أيضًا عن نقاط مؤلمة في مؤخرة الرأس والرقبة.

متلازمة القولون العصبي

غالبًا ما يعاني حوالي ثلثي الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي من آلام في البطن وغازات وانتفاخ ويشعرون بالرغبة في التقيؤ، وقد يعانون أيضًا من الإمساك والإسهال.

يعاني العديد منهم أيضًا من ارتجاع الحمض أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).