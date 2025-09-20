محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بميت غمر (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، مدينة ميت غمر، لمتابعة أعمال التطوير وسير العمل ميدانيًا بضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتأكد من معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بميت غمر

وشدّد "المحافظ" على تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيدا للافتتاح، مؤكدًا أن "ضريح الشيخ الشعراوي يُعد قيمة روحية ودينية عظيمة ليس فقط لأبناء محافظة الدقهلية بل لمصر كلها، ومن ثم فإن تطويره يأتي على رأس أولوياتنا".

ووجّه "مرزوق" لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بتقديم الدعم الكامل للشركة المنفذة ومتابعة الأعمال يوميًا، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين

وأشار "المحافظ " الي أن عملية تطوير ضريح الشيخ الشعراوي ومحيطه تأتي في إطار خطة المحافظة للاهتمام بالمعالم الدينية والتاريخية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين، بما يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الدقهلية.

