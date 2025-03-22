السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بدقادوس

محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بدقادوس، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية يوميا لأعمال تطوير ورفع كفاءة ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بمسقط رأسه بقرية دقادوس مركز ميت غمر، موجها لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة لمختلف الأعمال بما يشمل الحدائق العامة والميادين وتطويرها بشكل دائم بما يليق بأهالي الدقهلية.

وتابع "مرزوق" أن فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي أحد أهم أعلام مصر والعالم العربي والإسلامي وليس الدقهلية فقط، وأقل ما يقدم له هو الحفاظ على ضريحه وصيانته وتطوير المنطقة المحيطة به لتكون وجهة مشرفة لكل زواره من مصر وخارجها، وشدد على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف أعمال التطوير الجارية بالضريح حتى يتم الانتهاء منها خلال المدة الزمنية المحددة ليصبح متاحًا أمام زواره، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه المساعدة للشركة المنفذة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تبخل بجهد في تكريم رموزها في مختلف المجالات، الدينية والفكرية والإبداعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى كافة الأصعدة، تقديرا لجهودهم الملموسة والمتميزة، وتخليدا لأعمالهم المتميزة التي أثروا بها المجتمع المحلي والدولي، وأفادوا بها ليس مصر وحدها بل الإنسانية كلها.

ومن جهته قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بتفقد أعمال التطوير الجارية بضريح الإمام الشيخ الشعراوي بدقادوس، يرافقه  أحمد حجازي نائب رئيس المدينة، وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتوفير سبل الدعم اللازم، للانتهاء من أعمال التطوير، وتذليل أي عقبات والتأكيد على استمرار المتابعة اليومية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، نتابع بشكل يومي الأعمال الجارية لتطوير الضريح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجتماعية والاقتصادية الحدائق العامة الشيخ محمد متولي الشعراو اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي رئيس مركز ومدينة فضيلة الإمام لشيخ محمد متولي الشعراوي

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتابع حملة رفع الإشغالات بشوارع مدينة طلخا

14 صورة ترصد أعمال تطهير ترعة بمنية النصر في الدقهلية (صور)

رياضة الدقهلية تنفذ المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بإستاد المنصورة الرياضي

الدقهلية: استمرار فتح أسواق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا

الأكثر قراءة

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

استياء الجمهور من عدم عرض أحدث حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

نشطاء عن طرح علبة كعك العيد بـ 16500 جنيه: "المقدم كام والاقساط على كام سنة"

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

5 صور ترصد لقاء السيسي وبن زايد

خبير عسكري يكشف عن مصدر قوة مصر

منوعات

المزيد

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، حاز الجمال كله

ما حكم الصوم امرأة يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ دار الإفتاء تجيب

المجددون.. أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة

المزيد
الجريدة الرسمية