محافظ الدقهلية يتابع تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بدقادوس

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية يوميا لأعمال تطوير ورفع كفاءة ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بمسقط رأسه بقرية دقادوس مركز ميت غمر، موجها لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة لمختلف الأعمال بما يشمل الحدائق العامة والميادين وتطويرها بشكل دائم بما يليق بأهالي الدقهلية.

وتابع "مرزوق" أن فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي أحد أهم أعلام مصر والعالم العربي والإسلامي وليس الدقهلية فقط، وأقل ما يقدم له هو الحفاظ على ضريحه وصيانته وتطوير المنطقة المحيطة به لتكون وجهة مشرفة لكل زواره من مصر وخارجها، وشدد على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف أعمال التطوير الجارية بالضريح حتى يتم الانتهاء منها خلال المدة الزمنية المحددة ليصبح متاحًا أمام زواره، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه المساعدة للشركة المنفذة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تبخل بجهد في تكريم رموزها في مختلف المجالات، الدينية والفكرية والإبداعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى كافة الأصعدة، تقديرا لجهودهم الملموسة والمتميزة، وتخليدا لأعمالهم المتميزة التي أثروا بها المجتمع المحلي والدولي، وأفادوا بها ليس مصر وحدها بل الإنسانية كلها.

ومن جهته قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بتفقد أعمال التطوير الجارية بضريح الإمام الشيخ الشعراوي بدقادوس، يرافقه أحمد حجازي نائب رئيس المدينة، وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتوفير سبل الدعم اللازم، للانتهاء من أعمال التطوير، وتذليل أي عقبات والتأكيد على استمرار المتابعة اليومية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، نتابع بشكل يومي الأعمال الجارية لتطوير الضريح.

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