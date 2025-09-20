رئيس جامعة حلوان: إضافة كليتي الزراعة والطب البيطري قريبًا

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان: إنه قريبا سيكون هناك إضافة لكليات الجامعة كلية الزراعة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنه كان من المقرر أن يتم استقبال الطلاب بكلية الزراعة هذا العام، ولكن قريبا سيتم افتتاحه لتكتمل منظومة الجامعة المتنوعة، مشيرا إلي أن هناك خطة أيضا لإضافة كلية الطب البيطري خلال المرحلة القادمة ،بعد إضافة كلية الزراعة داخل الجامعة الحكومية.

وأشار إلي أنه سيكون هناك شراكة مع جامعة يونانية في الزراعة والطب البيطري خلال الفترة المقبلة.

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، رسالة مهمة إلي الطلاب الجدد المقبولين بكليات الجامعة، قائلا" بكل فخر وسعادة، نرحب بكم في بداية مرحلة جديدة من حياتكم الأكاديمية والمهنية.

جامعة حلوان تستقبل الطلاب بالعام الدراسي الجديد

وقال رئيس جامعة حلوان فى رسالته للطلاب" لقد اخترتم طريق العلم، ونحن هنا لنرافقكم في كل خطوة نحو النجاح والتميّز، جامعة حلوان ليست مجرد قاعات ومحاضرات، بل هي مساحة للنمو، للاكتشاف، ولصناعة الذات.

وتابع ستجدون هنا بيئة محفزة، أساتذة داعمين، وزملاء يشاركونكم الطموح والشغف، لا تخافوا من التحديات، فكل تجربة ستضيف إلى شخصيتكم وتفتح أمامكم آفاقًا جديدة.

واستطرد نتمنى لكم بداية قوية، مليئة بالحماس، والفضول، والإصرار على تحقيق الأحلام.

أنتم اليوم طلاب جامعة حلوان … وغدًا قادة ومبدعون مرحبًا بطلاب الجامعة.

وينظم اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر والإدارة العامة لرعاية الطلاب حفل استقبال العام الجامعي الجديد 2025 / 2026، في فعالية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والتواصل بين الطلاب الجدد والقدامى، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي الأستاذ بكلية الهندسة بالمطرية ورائد أسرة من أجل مصر.

العام الجامعي الجديد

ويتم تنظيم الحفل تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة العديد من الأساتذة ومنسقي أسرة من أجل مصر بالجامعة، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جامعة حلوان

يشهد الحفل حضورًا مميزًا يجمع طلاب جامعة حلوان الحكومية، وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، وجامعة حلوان الأهلية، في مشهد يعبر عن هوية الجامعة ويعزز من روح المشاركة ويؤكد على أهمية التكامل بين الجامعات في دعم مسيرة التعليم والتنمية.

ويتضمن الحفل كلمات ترحيبية من قيادات الجامعة وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب عروض فنية متنوعة، أبرزها عرض كورال كلية التربية الموسيقية الذي يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، كما يشهد الحفل الذي يعقد بملعب الجامعة مشاركة مميزة من الشاعر فارس قطرية، والنجم أحمد جمال، والفنانة كنزي، الذين سيقدمون باقة من أغانيهم المحبوبة وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في بداية عام جامعي جديد عن أمنياته للطلاب بأن يكون عامًا يحمل في طياته الأمل والطموح، مؤكدًا إن الجامعة لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل هي مساحة للانفتاح، للتجربة، وللتطور الشخصي والمعرفي، قائلا: نحن نؤمن أن الطالب هو محور العملية التعليمية، ولهذا نحرص على توفير بيئة جامعية محفزة، داعمة، ومليئة بالفرص. مشيرًا إلى أن هذا الحفل الفني هو تعبير عن روح الجامعة النابضة بالحياة، وعن إيماننا بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية متكاملة.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية العام الجامعي هي لحظة فارقة في حياة كل طالب، وهي فرصة جديدة للانطلاق نحو المستقبل. في جامعة حلوان.

وأضاف نحرص على أن تكون تجربتكم الجامعية متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي، والنشاط الثقافي، والاجتماعي، والرياضي،حيث إن حفل الاستقبال سيكون رسالة ترحيب ومحبة، نوجهها لكل طالب جديد، ولكل طالب قديم يعود ليستكمل رحلته.

ويأتي هذا الحفل في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتهيئة بيئة جامعية محفزة ومليئة بالطاقة الإيجابية مع انطلاق عام دراسي جديد.

