أخبار مصر

توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر بشأن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

قيادات جامعة الأزهر
قيادات جامعة الأزهر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ المدن الجامعية للبنين بالقاهرة؛ للاطمئنان على تسكين الطلاب، والاستعدادات التي تتم في مباني المدن، موجهًا بضرورة الانتهاء من تسكين الطلاب القدامى في أقرب وقت، وفق الجداول المعلنة.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدن الجامعية ويطمئن على تسكين طلاب الحالات الخاصة
  

واستمع من أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن، إلى بيان عن الاستيعاب الفعلي للمدن ومراحل التسكين، والجداول التي تم وضعها للتيسير على الطلاب في السكن بالمدن؛ من حيث تهيئة التوقيت المناسب لكل كلية.

واطمأن على تسكين الطلاب من ذوي الحالات الخاصة، كما تفقد إجراءات إعلان النتيجة بحضور خالد رزق، مدير عام المدن للبنين، ونفيسة خليل، مدير عام المدن للبنات، وأحمد إسماعيل، وإيهاب فتحي، المشرفين على تنسيق المدن.

