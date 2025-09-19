الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر: نسعى لتخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

 حرص الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة؛ على تهنئة منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م  داعيًا الله- تعالى- أن يكون عامًا دراسيًّا موفقًا تواصل فيه جامعة الأزهر تميزها وريادتها عالميًّا ومحليًّا في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظه الله ورعاه.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ منسوبي الجامعة ببدء العام الدراسي ويحث الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم

و قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى طلاب الجامعة وطالباتها خاصة الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام، مؤكدًا حرص الجامعة على تسيير جميع سبل تلقيهم العلم في كلياتهم، وأن يكونوا على تواصل دائم مع إدارة كلياتهم لتذليل أي عقبات تواجههم.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الجمع بين العلم وممارسة الأنشطة المختلفة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، لافتًا أن هدف جامعة الأزهر هو تخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم والثقافة، محليًّا وعالميًّا، حاملًا راية الأزهر الشريف في كل مجال ومكان يعملون فيه، وهذا مُتحقِّق وسيظل باقيًا أبد الدهر.

رئيس جامعة الأزهر: إشراقة العام الدراسي الجديد لن تُلهينا عن آلام أشقائنا في فلسطين

وأكد رئيس الجامعة أن إشراقة العام الدراسي الجديد وما تحمله من بهجة وأمل، لن تُلهينا عن آلام أشقائنا في فلسطين، ولا عن معاناة طلابٍ دونت أسماؤهم في سجل الشهداء، أو أُرغموا على مرارة التشريد والحرمان من مقاعد العلم والمعرفة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يُعجل بفك كربهم، ويجبر كسرهم، ويمنحهم النصر والتمكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر منسوبي جامعة الأزهر جامعة الأزهر

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يحسم مصير "الأهلية"

رئيس جامعة الأزهر يعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني.. 95.08% للطب.. 84.62٪ للذكاء الاصطناعي.. وهذا موعد فتح باب تقليل الاغتراب

جامعة الأزهر تكشف موعد فتح باب التحويلات الإلكترونية (صور)

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

بن شرقي وتريزيجيه في الهجوم، تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

دجلة يقفز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

للمرة الثانية، استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

مع اقتراب انعقاد الفصل التشريعي الثاني، ما خطوات اختيار رئيس مجلس الشيوخ؟

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads