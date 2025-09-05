حسام حبيب يهنئ هيفاء وهبي على نجاح أغنيتها الجديدة "توأم روحي"

حرص المطرب والملحن حسام حبيب، على تهنئة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح أغنيتها الجديدة "توأم روحي"، التي أطلقتها مؤخرًا وحظيت بتفاعل جماهيري واسع.

أغنية توأم روحي ل هيفاء

ونشر حسام حبيب عبر خاصية (ستوري) على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" تهنئة، كتب فيها: "هيفاء وهبي + أغنية جديدة = قلب يطير فرح، مبروك على توأم روحي"، معبرًا عن إعجابه بالأغنية.

الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع عمر صباغ.

وتقول كلمات الأغنية:

هَيْدي القصة منها قصة اتنين التقوا سوا

نحنا اتنين وفي بَيْناتُن قصة حب كتير كبيرة

كرمال عيونك بضحّي بغار عليك من الهوا

وبجن بموت من الخوف أنا لما بْترمُش رمشة صغيرة

أنت توأم حياتي بهَالحياة

حدّي وعم اشتاقلك ساعات

بقلق لو منّك معي وبحبك باللاوعي

لو ما كان في حبك يمكن ما كون

ما في أحلى من الحب بجنون

ما في أحلى من صوتك لما بتقلّي تعي

أنت توأم حياتي بهَالحياة

يذكر أن أغنية "توأم روحي" من ألبوم هيفاء وهبي الجديد، والذي يصدر على أربع مراحل متتالية، تضم كل مرحلة خمس أغنيات مختلفة، ما يمنح الألبوم تنوعا موسيقيا واستعراضا لألوان فنية متعددة، وهو الأمر الذي يعد تجربة مبتكرة في عالم الغناء.

ويشهد الألبوم تعاون هيفاء مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم الموزعان توما وكولوبيكس، والشعراء والملحنون مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، وتامر حسين، لتقديم محتوى متنوع ومتجدد يلامس مختلف الأذواق الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.