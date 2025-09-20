وزير التعليم العالي: إنشاء 4 جامعات دولية مصرية بالخارج

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، عن إنشاء 4 جامعات مصرية دولية بالخارج.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر جامعة القاهرة الأهلية، خلال الاحتفالية بانطلاق العام الدراسي الجديد، أن الجامعات الأربعة في دول ماليزيا واليونان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم إنشاء فرع لجامعة مدينة السادات في تنزانيا، إيمانا منا بضرورة وجود أفرع للجامعات المصرية في أفريقيا.

ولفت الوزير إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة تدويل التعليم المصري، التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي من جامعة القاهرة الأهلية

وافتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور اليوم، العام الدراسي الجديد 2025-2026 من جامعة القاهرة الأهلية باعتبارها إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تبدأ الدراسة بها هذا العام.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تسير بخطى كبيرة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والجامعات، مبينا ان هذا العام يشهد انطلاق الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة، لافتا إلى حرصه على زيارة احد الجامعات الأهلية الجديدة في بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لافتا إلى أنه من حسن الطالع أن أول جامعة أهلية في مصر كانت جامعة القاهرة تم انشاؤها بتبرع من الأميرة فاطمة في بدايات القرن الماضي، مؤكدا أن افتتاح جامعة القاهرة الأهلية اليوم يعتبر تكملة لهذا المسار.

وأوضح الوزير أن عدد الجامعات الأهلية في مصر الآن أصبح ٣٢، إلى جانب افتتاح جامعات حكومية جديدة، حيث وصل عدد الجامعات الحكومية الآن إلى ٢٨ بعد افتتاح جامعة الغردقة.

وكشف الوزير عن افتتاح جامعة حكومية جديدة العام القادم هي جامعة جنوب سيناء الحكومية في أبو رديس، لافتا إلى أن عدد الجامعات الخاصة بلغ 40 جامعة، كما وصل عدد أفرع الجامعات الأجنبية إلى 19 جامعة تمنح شهادات دولية، هذا بالإضافة إلى 14 جامعة تكنولوجية سيضاف إليها قريبا 6 جامعات جديدة ليصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 20 جامعة.

وأكد الوزير أن منظومة الجامعات في مصر وصلت إلى 132 جامعة بعد أن كانت في العشر سنوات الماضية ٥٠ جامعة فقط، موضحا أن منظومة التعليم العالي بفضل القيادة السياسية تشهد تنوعا كبيرا بين الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي والدولي.

