السادات يتقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء

تقدم النائب الدكتور عباس السادات وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء" بشأن ما يسمى بوحدة تخصيص الأراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين والتي تسمى الـ ( vip ) في هيئة المجتمعات العمرانية ويتولاها المهندس وليد عباس.

وذلك من أجل تشكيل لجنة مستقلة ومتخصصة لمراجعة أعمالها وطرق تخصيصها للأراضي، وما يتردد عن مجاملات واستثناءات للمعارف والأصدقاء، وذلك حفاظا على المال العام ودرءًا لأى شبهات، على أن تعلن اللجنة نتائج عملها بصورة واضحة وشفافة.

