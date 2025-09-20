طب قصر العيني تستقبل طلاب الفرقة الأولى في أول أيام الدراسة (صور)

استقبلت كلية طب قصر العيني صباح اليوم طلاب الفرقة الأولى الجدد، وذلك في احتفالية رسمية، بحضور عدد من قيادات الكلية، على رأسهم الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد سليمان مدير البرنامج المتكامل بالكلية، إلى جانب مسؤولي القطاعات المختلفة وأعضاء اتحاد طلاب الكلية.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب عميد الكلية، عن فخره بانضمام دفعة جديدة إلى كلية طب قصر العيني، قائلًا: “يسعدنا اليوم أن نفتح أبوابنا لعقول ناضجة وطموحات كبيرة، فأنتم الأمل والمستقبل، وستحملون راية الطب بأخلاقه وعلمه. نعدكم أن تجدوا في الكلية بيئة تعليمية جادة، وأنشطة طلابية ثرية، وفرصًا متعددة لبناء الشخصية الطبية المتكاملة. لا تترددوا في السؤال أو المشاركة، فنحن هنا لدعمكم وتمكينكم”.

أهمية تفعيل دور الطلاب في الحياة الجامعية

وأكد الدكتور حسام صلاح، على أهمية تفعيل دور الطلاب في الحياة الجامعية، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى إلى تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع المعايير العالمية، مع التركيز على تنمية المهارات الإنسانية والمهنية.

وخلال اللقاء، قدّمت الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، شرحًا وافيًا لتعريف الطلاب الجدد بنظام الدراسة داخل الكلية، والذي يمتد على مدار خمس سنوات، موضحة الخطوط العريضة للبرنامج الأكاديمي، ونظام الانتقال بين السنوات، وآليات التقييم، إلى جانب أهمية الالتزام والتفاعل داخل قاعات الدراسة والمعامل والأنشطة البحثية.

تلا ذلك عرض شامل للمواد الدراسية التي سيتم تدريسها خلال العام الدراسي الأول، وقدمه السادة رؤساء الأقسام العلمية بالكلية، حيث تم تعريف الطلاب بطبيعة كل مادة، وأهدافها، ومخرجات التعلم المتوقعة، في إطار يضمن وضوح الرؤية أمام الطلاب منذ بداية العام.

كما قام مدير إدارة شؤون الطلاب بتقديم نبذة عن الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها الإدارة، والإجراءات التي تتعلق بالقيد، والجداول، والتحويلات، وطرق التواصل الرسمية، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدورية والتفاعل المستمر مع الإدارة.

وفي السياق نفسه، قامت إدارة رعاية الشباب بتعريف الطلاب الجدد بالأدوار التي تضطلع بها الإدارة في دعم الأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة ثقافية وفنية ورياضية تُسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته إلى جانب دراسته الأكاديمية.

وتضمّن اللقاء أيضًا تعريفًا باتحاد طلاب الكلية من خلال كلمة ألقاها رئيس الاتحاد، والذي استعرض خلالها دور الاتحاد في تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة المختلفة، والمساهمة في حل مشكلاتهم، والتواصل مع إدارة الكلية بشكل فعال، مؤكدًا على أن أبواب الاتحاد مفتوحة دائمًا لأي طالب لديه فكرة أو مبادرة.

كما تم التأكيد خلال الاستقبال على أن تعريف الطلاب سيستمر خلال الأسبوع الجاري، من خلال جولات ميدانية داخل أقسام الكلية والمستشفيات التعليمية، برفقة طلاب من الفرق الأعلى واتحاد الطلاب، وذلك في إطار منظومة الإرشاد الطلابي التي تهدف إلى تسهيل دمج الطلاب الجدد في الحياة الجامعية.

انطلاق فعاليات الأنشطة الطلابية بطب قصر العيني

وأعلنت الكلية عن انطلاق فعاليات الأنشطة الطلابية، والتي ستستمر على مدار 10 أيام داخل ساحة الكلية، وتشمل عروضًا مسرحية، وحفلات موسيقية، ومسابقات ثقافية وفنية، وندوات علمية وتوعوية، بالإضافة إلى أنشطة تعريفية بقطاعات الكلية والمستشفيات، وذلك بهدف تنمية روح الانتماء، وتحفيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب وبيئتهم الجامعية.

