قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية في اليونان ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية في اليونان ضد جندي إسرائيلي

وقالت المؤسسة في بيان لها إنها قدمت الشكوى إلى النيابة العامة في محكمة الدرجة الأولى في أثينا ضد ناعور شلومو دادون)، عضو في لواء جفعاتي ووحدة المشاة 432 "تزبار".

وقدمت المحامية اليونانية إيفجينيا كونيكي الشكوى، التي استندت إلى تقرير مكون من 70 صفحة يوثق نشر دادون في غزة من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025.

وأوضحت المؤسسة أن الأدلة تشمل صورًا ومنشورات تظهر مشاركته في تدمير مناطق مدنية في رفح وجباليا، وحرق مدرسة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تمجد الدمار الذي لحق بالمناطق المدنية.

وأضافت المؤسسة أن دادون يحضر حاليا دورة "المرونة العقلية" في زاجورا، ماغنيسيا، التي تنظمها المجموعة الإسرائيلية Rising Heroes، وانتقدت البرنامج واصفة إياه بأنه يوفر "الإفلات من العقاب متنكرا في صورة رفاهية"، واتهمته بتقديم حماية للمشتبه بهم من المساءلة القانونية.

