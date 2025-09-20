شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت الطواقم الطبية نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استمرار التصعيد في مختلف مناطق القطاع.

14 مصابًا بنيران الاحتلال في محيط مستشفى القدس بـ غزة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم السبت بإصابة 14 فلسطينيًّا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع إلى 11 معظمهم في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، قد أكدت حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 44 فلسطينيًّا منذ فجر الجمعة، نتيجة استمرار قصف واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع.

وفي سياق متصل، أفاد الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس أمس الجمعة بأن 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية أغسطس.

