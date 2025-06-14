رئيس جامعة القاهرة يعلق على فوز ليلى عبد المجيد بجائزة أفضل إعلامية عربية

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الأسبق، لفوزها بجائزة "أطوار بهجت" للصحافة ببغداد لعام 2025، في دورتها الرابعة عشرة، تقديرًا لجهودها كأفضل إعلامية على المستوى العربى.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن فوز الدكتورة ليلى عبد المجيد بهذه الجائزة يعكس مكانة القامات العلمية داخل كلية الإعلام باعتبارها رائدة كليات الإعلام فى المنطقة العربية.

ليلى عبد المجيد تفوز بجائزة أطوار بهجت للصحافة

وأضاف رئيس الجامعة: فوز الدكتورة ليلى عبد المجيد بهذه الجائزة ثمرة عطائها العلمى الممتد على مدار سنوات عديدة، كنموذج للأداء المتميز لعلماء جامعة القاهرة في مختلف المجالات، ومساهماتهم في رفع راية مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

جاء إعلان فوز الدكتورة ليلى عبدالمجيد بالجائزة، خلال الاحتفال الذي أُقيم لتكريم الفائزات بجائزة «أطوار بهجت» لعام 2025 والذي نظمه منتدى الإعلاميات العربيات بالعاصمة العراقية (بغداد).

جدير بالذكر أن جائزة «أطوار بهجت» هي إحدى الجوائز الإعلامية السنوية التي تهدف إلى تكريم التميز الصحفي للنساء في العالم العربي، وتُمنح تقديرًا للدور الحيوي الذي تؤديه الإعلاميات في نقل الحقيقة والدفاع عن القيم والأصول المهنية. وتعكس الجائزة إيمانًا عميقًا بقدرة الإعلاميات على التأثير الإيجابي في مجتمعاتهن، بما يُجسّد المعاني التي تحملها مسيرة الإعلامية الراحلة "أطوار بهجت"، رمز الالتزام والشجاعة في العمل الصحفي.

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