السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 4 أجنبيات للجنايات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بمصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة 4 سيدات أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية دون تمييز للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط سيدة لاتهامها بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب سيدات أجنبيات وشخصين داخل المكان.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية النادي المشار إليه، حيث تمكنت من ضبط المديرة وبصحبتها 3 سيدات يحملن جنسيات مختلفة، إضافة إلى شخصين آخرين.

بمواجهتهم، اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مصر الجديدة ممارسة الاعمال المنافية للاداب الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة

الجريدة الرسمية
