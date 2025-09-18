الخميس 18 سبتمبر 2025
تجديد حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة أعمال منافية بمصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس 4 سيدات أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية دون تمييز 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط سيدة لاتهامها بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

الإدارة العامة لحماية الآداب تضبط سيدات أجنبيات وشخصين داخل المكان

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية النادي المشار إليه، حيث تمكنت من ضبط المديرة وبصحبتها 3 سيدات يحملن جنسيات مختلفة، إضافة إلى شخصين آخرين.

بمواجهتهم، اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

