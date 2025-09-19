الجمعة 19 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 20-9-2025

الأرصاد تعلن طقس آخر أيام الصيف، ارتفاع في درجات الحرارة، و4 ظواهر جوية تمهد الأجواء لفصل الخريف


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق على سواحل " مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد" حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 كم فى الساعة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 30

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39
 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة. 

