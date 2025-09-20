بعد الزلزال القوي، أكثر من 120 هزة أرضية تضرب "كامتشاتكا" خلال 24 ساعة

زلزال كامتشاتكا، أعلن الفرع الإقليمي لمركز البحوث العلمية لخدمة الجيوفيزياء الموحدة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن شبه جزيرة كامتشاتكا شهدت خلال آخر 24 ساعة، أكثر من 120 هزة أرضية.

وجاء في بيان نشره المركز عبر قناته على تلجرام أن المنطقة سجلت 124 زلزالًا، بينها 25 زلزالًا محسوسًا في مدينة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، بحسب وكالة "آر تي" الروسية.

وأوضح البيان أن هزة قوية ضربت المنطقة عند الساعة 6:58 صباحًا بالتوقيت المحلي (09:58 مساء الخميس بتوقيت موسكو)، حيث وقع الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 93 كيلومترًا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوته 7.4 درجات وعمق بؤرته 123 كيلومترًا.

يُذكر أن "كامتشاتكا" شهدت في 30 يوليو الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952 بلغت قوته 8.8 درجات بمقياس ريختر.

ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء هزات ارتدادية يومية، معظمها ضعيفة وغير محسوسة، مؤكدين أن شدتها آخذة في التراجع تدريجيًّا.

