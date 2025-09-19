ترامب يهدد بإلغاء ترخيص أي شبكة تلفزيونية تغطي أخباره بشكل سلبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي تراخيص البث التلفزيوني للشبكات التي تغطي أخباره بشكل سلبي، بعد يوم واحد من تعليق قناة "إيه بي سي" برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمى.



وقال ترامب عن شبكات البث خلال رحلة عودته من لندن: "إنهم لا يقدمون لي سوى دعاية سيئة أو تغطية إعلامية سيئة، أعني أنهم يحصلون على ترخيص، وأعتقد أنه ربما حان الوقت لسحب ترخيصهم".

وأضاف: "الأمر متروك لبريندان كار"، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وأفادت التقارير بأن تصريحات ترامب جاءت عقب حادثة برنامج "جيمي كيميل لايف" على قناة إيه بي سي نيوز، حيث تم تعليق البرنامج بسبب تعليقات للمقدم ربط فيها قاتل تشارلي كيرك بحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

وأوضح ترامب للصحفيين: "إذا عدنا بالزمن، أعتقد أنهم لم يستقبلوا أي محافظ منذ سنوات، كما قال أحدهم، ولكن عندما نعود بالزمن ونلقي نظرة، نجد أن كل ما يفعلونه هو ضرب كل ما يتعلق بترامب.. إنهم مرخصون، لكن هذا غير مسموح لهم".

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء، أشاد ترامب بقرار إيه بي سي، وقال إن "الكوميديين الآخرين في الشبكة، جيمي فالون وسيث مايرز من إن بي سي، يجب وقفهما عن البث أيضا".

وتصدر هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، تراخيص لمدة ثماني سنوات لمحطات البث الفردية، والتي تملك شبكات التلفزيون وتدير العديد منها.

وتؤكد الهيئة في موقعها الإلكتروني على أن "التعديل الأول وقانون الاتصالات يحظران صراحة على الهيئة فرض رقابة على المواد المذاعة". كما تشير إلى أن "دور الهيئة في الإشراف على المحتوى على موجات البث محدود للغاية".

هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب فكرة إلغاء تراخيص البث، ففي الشهر الماضي، قال إن "قناتي إن بي سي وإيه بي سي تنشران عني 97% من القصص السيئة"، وأنه سيكون "مؤيدا تماما" لإلغاء تراخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.