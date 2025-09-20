اليوم، بدء الدراسة بـ 391 مدرسة بالمراحل التعليمية كافة في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعداد 391 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال الطلاب والطالبات، اليوم السبت، 20 سبتمبر 2025، بالمدارس في المراحل التعليمية كافة، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



وسوف تستقبل 391 مدرسة ما بين ابتدائية واعدادية وفنية وثانوية الطلاب بـ13 إدارة تعليمية، اليوم السبت، على أن تستقبل 2400 مدرسة، يوم الأحد المقبل، 21 سبتمبر 2025م، 864 ألفًا و600 طالب وطالبة، بزيادة 23 مدرسة عن العام الماضي.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة، أنه جرى انتهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025-2026 في ضوء التوجيهات والإجراءات الواردة بالكتاب الدوري رقم 17 بتاريخ 14 أغسطس 2025م، بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال تأكيد الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولًا بأول.

وأضاف جودة، كما جرى الانتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة، وفي ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس، تم الانتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة في التخصصات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة طبقا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لشؤون المعلمين لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسي بشكل فعلي من اليوم الأول.

