ثلاثي محترف في القائمة النهائية لمنتخب مصر بمونديال الشباب

منتخب الشباب، كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، عن قائمة الفراعنة النهائية في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

ثلاثة محترفين في قائمة منتخب الشباب بالمونديال

وضمت القائمة النهائية لمنتخب الشباب في مونديال تشيلي 21 لاعبا، بينهم ثلاثة محترفين هم:

سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني) - عمرو بيبو (أراو السويسري)

تيبو جابريال لاعب ماينز الألماني ومنتخب الشباب، فيتو

قائمة منتخب مصر في مونديال تشيلي

فيما ضمت القائمة النهائية لمنتخب الشباب تحت 20 سنة في المونديال 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد هيثم.

وفى قائمة الانتظار كل من: أحمد شرف وياسين عاطف تحسبا لأي ظروف طارئة

عمرو بيبو لاعب أراو السويسري، فيتو

منتخب الشباب يواجه فريق سانتياجو التشيلي وديا

ويستعد منتخب الشباب لمواجهة الفريق الأول بنادى سانتياجو وديا وذلك بعدما أرجأت أرضية الملعب السيئة لقاءه الودي الأول بالمعسكر مع منتخب بنما والذى اتفق مدربا المنتخبين على عدم خوضه لأن الملعب سئ ولا يصلح للعب إطلاقا وذلك حرصا على سلامة اللاعبين قبل أيام من انطلاق البطولة الرسمية.

