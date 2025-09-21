الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الهيئات الشبابية،
الهيئات الشبابية، فيتو

لم يعد حضور المباريات أو الفعاليات الرياضية مجرد متعة جماهيرية، بل تحوّل في بعض الأوقات إلى ساحة قد تشهد ممارسات خطيرة، من بينها إشعال الشماريخ أو إلقاء المواد الملتهبة. لذلك شدد قانون الهيئات الشبابية على معاقبة كل من يخل بالأمن داخل الملاعب، حيث نصت المادة (45) على الحبس مدة قد تصل إلى عام، أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو الجمع بين العقوبتين، لكل من قام بحمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو أشعل مواد حارقة أثناء المباريات.

حدود الردع القانوني داخل الملاعب 

القانون لم يقف عند حدود الردع، بل أعاد تعريف دور الهيئات الشبابية، باعتبارها كيانات خاصة ذات نفع عام، وتتمتع بمجموعة من الامتيازات التي تهدف إلى دعم أنشطتها وتوسيع نطاق عملها في خدمة الشباب. وبحسب المادة (27)، تُعتبر أموال هذه الهيئات في حكم الأموال العامة، كما يحق للمحافظ المختص إزالة أي تعديات على عقاراتها إداريًا وعلى نفقة المخالف.

أما الامتيازات التي تحصل عليها الهيئات الشبابية، فهي واسعة وتشمل إعفاءات ضريبية وجمركية تمتد من العقارات إلى الأدوات والمهمات المستوردة لممارسة النشاط الرياضي. كما تعفى المباريات الرسمية التي تُقام تحت إشراف الاتحادات من ضريبة الملاهي. ويمتد الدعم إلى الخدمات الأساسية، حيث تُمنح تخفيضات تصل إلى 75% في مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى الاستفادة من تعريفة الاتصالات المنزلية.

أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بالأنشطة الشبابية 

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ خفّض القانون أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بالأنشطة الشبابية بنسبة 50% عبر وسائل النقل العامة، بينما يستفيد الأفراد من تخفيضات على تذاكر السفر تصل إلى 66% في حالة المجموعات الكبيرة.

بهذا المزج بين العقوبات الصارمة في الملاعب والدعم الواسع للهيئات، يسعى قانون الهيئات الشبابية إلى تحقيق معادلة واضحة: ردع مظاهر الفوضى وحماية الأرواح من ناحية، وتوفير مظلة تشجيعية للأنشطة الشبابية من ناحية أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حضور المباريات الفعاليات الرياضية الهيئات الشبابية دور الهيئات الشبابية إعفاءات ضريبية

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

أخبار مصر: حقيقة انتشار الجيش في سيناء، سر جنون الطماطم، قرار جديد ضد "بنت مبارك" بسبب رجل أعمال، ترامب يهدد أفغانستان

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads