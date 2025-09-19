أخبار مصر اليوم: الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.. القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي.. فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

عقب وصوله للقاهرة، رئيس سنغافورة يزور مركز الحرف التقليدية بالفسطاط



استهل رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام أولى فعاليات زيارته الرسمية إلى مصر بجولة في منطقة الفسطاط ومصر القديمة، حيث قام اليوم الجمعة بزيارة مركز الحرف التقليدية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة في مستهل زيارته.

وأبدى الرئيس السنغافوري إعجابه الشديد بمستوى المهارة والدقة التي يتمتع بها الفنانون والحرفيون المصريون في مجالات متعددة مثل: الخيامية، والخزف، والنحاس، والسجاد اليدوي معبرا عن تقديره العميق للفنون التراثية المصرية.

كما اطلع الرئيس والوفد الرسمي على آخر تطورات أعمال التطوير في المنطقة المحيطة بالمركز ضمن مشروع تلال الفسطاط والذي يهدف إلى تحويل المركز إلى كيان إقليمي ودولي متميز في مجال الحرف اليدوية التراثية.

وتعد هذه الزيارة محطة بارزة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث من المنتظر أن تُسهم في تبادل الخبرات بمجالات التنمية المستدامة إلى جانب بحث ملفات التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد.

كما يجرى رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام غدا مباحثات مع كبار المسئولين المصريين بالقاهرة.

وتعد زيارة ثارمان إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تؤكد العلاقات الراسخة بين البلدين كما تجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس السنغافورى فى قصر الاتحادية حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يلتقى رئيس سنغافورة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما يشارك الزعيمان في افتتاح منتدى الأعمال المصري السنغافوري.

كما يلتقي رئيس سنغافورة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما يزور الرئيس مقر الهلال الأحمر المصري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويلتقى مع الجالية السنغافورية فى حفل استقبال بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس هيئة الهلال الأحمر.

تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق على سواحل " مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد" حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 كم فى الساعة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 30

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35



درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39



فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب الجدد بجامعة الأزهر

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب والطالبات الجدد، بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

وفي إطار حرص، إدارة جامعة الأزهر على مصلحة أبنائها الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم؛ نظرًا لظروف خاصة تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لهم بداية من اليوم وحتى مساء الأحد المقبل.

قبل اعتمادها، تعرف على القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي

توقع أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج السياحى ستكون نفس أسعار الموسم الماضى، خاصة فى ظل استقرار أسعار الصرف فى مصر منذ فترات طويلة.

أسعار برامج الحج السياحي لموسم 2026

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن أسعار برامج الحج الاقتصادى كالتالي:

برامج الحج الاقتصادي

فئة (أ) 295 ألف جنيه

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترًا من ساحة الحرم.

فئة (ب) 275 ألف جنيه

موسم كامل مكة بفنادق على بُعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر من الحرم.

فئة (ج) 250 ألف جنيه

تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكينهم بها مثل مناطق العزيزية والنزهة والزاهر.

أسعار برامج الحج السياحي (مستوى 5 نجوم)

-580 ألف جنيه بدون احتساب ثمن تذكرة الطيران

يقيم خلالها الحجاج بمساكن لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترًا، وتكون إقامتهم بمشعر منى بمخيمات.

-520 ألف جنيه

يقيم خلالها الحجاج بمساكن تبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 مترًا وحتى 1250 مترًا، وتكون إقامتهم بمشعر منى.

-أبراج كدانة 650 ألف جنيه بدون احتساب سعر تذكرة الطيران

يقيم حجاجها بمشعر منى في عمائر سكنية بأبراج كدانة.

فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بدء التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حتى الخامسة مساء الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت .

واستمر مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، في تلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من يوم السبت الموافق 23 /8 /2025، وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14 /9 /2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

قبل موسم الشتاء، الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعد من الوسائل الفعالة للوقاية من مضاعفات الفيروس، مشددا على ضرورة توخي الدقة في تحديد الفئات التي يجب الامتناع عن إعطائها التطعيم.

موانع الحصول على تطعيم الإنفلونزا

وأوضح أن التطعيم لا يعطى للأطفال الأقل من 6 أشهر، كما يمنع عن الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه البيض أو أحد مكونات اللقاح نفسه، وذلك تجنبا لأي مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهم.

وأضاف أن لقاح الإنفلونزا يمكن إعطاؤه في نفس الوقت مع أي لقاح آخر أو قبل أو بعد أي تطعيم آخر دون الحاجة إلى فترة زمنية فاصلة، حيث لا توجد اشتراطات محددة بهذا الشأن.

وشدد على أن التطعيم الموسمي ضد الإنفلونزا يمثل خطوة مهمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعيًا المواطنين إلى استشارة الأطباء المختصين قبل تلقي اللقاح للتأكد من ملاءمته لكل حالة.

وبالتزامن مع قرب موسم الشتاء، كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن الفرق بين أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا

وأشارت إلى أنه عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا تظهر الأعراض فجأة ويصاب الجسم بحرارة مرتفعة وألم شديد في الجسم وصداع وسعال وسيلان الأنف بينما العطس نادر.

وأوضحت فاكسيرا أن الإصابة بنزلات البرد تظهر تدريجيا، بينما الحرارة المرتفعة للجسم نادرة الحدوث عكس الإنفلونزا.

أعراض نزلات البرد

وتتضمن أعراض نزلات البرد السعال من بسيط إلى متوسط ووجود سيلان الأنف وعطس.

وأكدت فاكسيرا أن تطعيم الأنفلونزا لا يحمي من نزلات البرد.

