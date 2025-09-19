ترامب يعلن استضافة أردوغان في البيت الأبيض الخميس المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة: “يسرني استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الخميس المقبل”.

المطلوب من الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل كفى للمجازر

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المطلوب من الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل كفى للمجازر والظلم في غزة.

وتابع الرئيس التركي: لا يمكن نسيان أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية والعالم لن ينسى قتل أطفال غزة بوحشية.

العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة

كذلك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل دعم قطاع غزة والوقوف ضد ما وصفه بالعنف الإسرائيلي، مشددًا على أن محاولات إسرائيل للسيطرة على القطاع "محكوم عليها بالفشل".

وقال أردوغان: "التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.

