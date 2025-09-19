مكالمة الحسم، تفاصيل محادثات ترامب وشي جين بينج الهاتفية

وصف الرئيس الصيني شي جين بينج، المحادثات الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأنها "إيجابية وبنّاءة"، مشددًا على أن موقف بكين واضح بشأن مستقبل عمل منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، بينما أعلن ترامب موافقة نظيره الصيني على الصفقة المقترحة بشأن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.

مكالمة ترامب وشي جين بينج

وأشار ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إلى أن الاتصال الهاتفي الذي وصفه بـ"الجيد والبناء"، تناول عدة ملفات من بينها إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والعلاقات التجارية بين البلدين، وأزمة مخدر "الفنتانيل".

وأوضح ترامب كذلك أنه تم الاتفاق مع الرئيس الصيني، خلال المحادثات على عقد قمة بين الجانبين، على هامش اجتماعات "أبيك" في كوريا الجنوبية في أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيزور الصين، العام المقبل، على أن يزور نظيره الصيني الولايات المتحدة في وقت مناسب لاحقًا، معربًا عن امتنانه لموافقة الصين على صفقة "تيك توك".

العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم

ومن جانبه، دعا شي جين بينج، الولايات المتحدة، إلى "الامتناع عن فرض قيود تجارية أحادية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، في أعقاب الاتصال، مشيرًا، إلى أن بلاده "تحترم رغبات الشركات"، معربًا عن أمله في أن توفّر الولايات المتحدة بيئة منفتحة وعادلة للشركات الصينية.

وبشأن العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم، اعتبر شي جين بينج، أن العلاقات الصينية الأمريكية "بالغة الأهمية"، مضيفًا أن "الصين لن تنسى الدعم الأمريكي في الحرب العالمية الثانية".

وبحث ترامب وشي خلال الاتصال عددًا من الملفات، أبرزها مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، والاتفاق المرتقب بشأن مصير تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

ويأتي اتصال ترامب وشي، فيما تبحث الحكومتان إمكانية عقد قمة بين شي وترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" بكوريا الجنوبية في الفترة بين 30 أكتوبر، والأول من نوفمبر المقبلين.

وموافقة بكين على صفقة "تيك توك"، تعد إحدى العقبات التي كان على ترامب اجتيازها لإبقاء عمل تطبيق "تيك توك". وأمر الكونجرس بإغلاق التطبيق للمستخدمين الأمريكيين بحلول يناير 2025، إذا لم تتخل الشركة الصينية المالكة له "بايت دانس" عن الأصول الخاصة بالتطبيق في الولايات المتحدة.

ورفض ترامب تطبيق القانون، بينما تبحث إدارته عن مالك جديد، مع خشيته أيضًا من أن يتسبب حظر "تيك توك" في غضب قاعدة مستخدميه الضخمة، وتعطيل التواصل السياسي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي، الخميس: "أحب تطبيق تيك توك، فقد ساعد في انتخابي.. تيك توك له قيمة هائلة. الولايات المتحدة تتحكم في هذه القيمة لأننا نحن من يجب أن يوافق عليها".

الرسوم الجمركية

وتأتي المكالمة بين ترامب وشي أيضًا، وسط انفراجة نسبية بين واشنطن وبكين، بعدما تراجع الطرفان عن سلسلة الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضت في وقت سابق من هذا العام، وأثارت قلق الأسواق وزادت المخاوف من ركود عالمي.

ومدد ترمب الهدنة الحالية 90 يومًا إضافيًا، تنتهي في أوائل نوفمبر المقبل.

وتظل الإجراءات الصينية ضد شركة تصنيع الرقائق "إنفيديا" نقطة خلاف عالقة بين الجانبين. فقد أعلنت السلطات الصينية في سبتمبر، نتائج تحقيق أولي خلص إلى أن "إنفيديا"، انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار بعد استحواذها على شركة "ميلانوكس تكنولوجيز"، لصناعة معدات الشبكات.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن استيائهم من القيود الجديدة خلال محادثاتهم مع المفاوضين الصينيين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكان ترامب قد توصل إلى اتفاق مع "إنفيديا" يسمح لها بتصدير بعض الرقائق إلى الصين مقابل حصول الحكومة الأمريكية على 15% من عائدات المبيعات.

ملامح صفقة "تيك توك"

ومن المنتظر أن تؤول السيطرة على أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، إلى تحالف استثماري يضم شركات "أوراكل"، و"سيلفر ليك"، و"أندريسن هورويتز"، بموجب إطار عمل يسعى الجانبان الأمريكي والصيني لإنجازه، فيما تدخل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين مرحلة حاسمة.

وبحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين، في أعقاب مفاوضات مدريد التجارية، سيجري تأسيس كيان أمريكي جديد لتشغيل التطبيق الصيني، يمتلك المستثمرون الأمريكيون فيه حصة تقارب 80%، بينما يحتفظ المساهمون الصينيون بالباقي.

وسيضم الكيان الجديد، مجلس إدارة تهيمن عليه شخصيات أمريكية، مع عضو واحد يُعيّنه رسميًا الجانب الحكومي الأمريكي، وسيُطلب من المستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة الانتقال إلى تطبيق جديد، قامت "تيك توك" بإنشائه وتجربته بالفعل، بحسب المسؤولين.

وسيعمل مهندسو "تيك توك" على إعادة إنشاء خوارزميات التوصية بالمحتوى الخاصة بالتطبيق، باستخدام تكنولوجيا مرخّصة من الشركة الأم "بايت دانس".

ومن المقرر أن تتولى شركة البرمجيات الأمريكية "أوراكل"، الشريك القديم لـ"تيك توك"، إدارة بيانات المستخدمين داخل منشآتها في ولاية تكساس.

