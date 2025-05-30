في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. الصحة: السبب الرئيسي لإعاقات الشباب.. إنشاء 18 وحدة علاجية في 10 محافظات.. توفير أحدث الأدوية مجانًا.. ورصدنا 50 ألف حالة إصابة

تحيي منظمة الصحة العالمية في ٣٠ مايو من كل عام اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد، لتسليط الضوء على المرض والتوعية بأعراض التصلب المتعدد، وحث الحكومات على توفير مزيد من الرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد.

اليوم العالمي للتصلب المتعدد

ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يوجد 2.8 مليون مريض مصابا بالتصلب المتعدد، والتصلب المتعدد ليس مرضا وراثيا فإن أقارب الدرجة الأولى لشخص مصاب بالتصلب المتعدد معرضون لخطر الإصابة به بنسبة تتراوح بين 2% و5%.

اليوم العالمي للتصلب المتعدد

ومرض التصلب المتعدد، أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة غير الناتجة عن الحوادث لدى الشباب.

وقالت وزارة الصحة إن التصلب المتعدد هو مرض مناعي ذاتي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي.

أسباب مرض التصلب المتعدد

وتتضمن أهم أسباب مرض التصلب المتعدد:

1. الاستجابة المناعية غير الطبيعية تؤدي إلى تلف الغشاء الميليني الذي يحيط بالألياف العصبية.

2. العوامل الوراثية تلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

3. العوامل البيئية مثل العدوى والتعرض للمواد الكيميائية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

أعراض التصلب المتعدد

وتتضمن أعراض التصلب المتعدد:

1. الضعف العضلي هو من الأعراض الشائعة للتصلب المتعدد.

2. التنميل والوخز في الأطراف.

3. مشاكل الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية.

4. مشاكل التوازن والحركة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن أن تساعد الأدوية في تقليل الأعراض وتحسين جودة الحياة، بجانب جلسات العلاج الطبيعي حيث يمكن أن يساعد في تحسين الحركة والتوازن.

توفر أحدث خطط العلاج والأدوية

وأكدت وزارة الصحة أنها توفر أحدث خطط العلاج والأدوية، لمرضى التصلب المتعدد بجانب زيادة عدد الوحدات المتخصصة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة أن المريض كان يتعرض إلى نحو ثلاث هجمات سنويًا، بينما انخفض العدد إلى النصف بعد إتاحة العلاج المجاني المنتظم، ما ساهم في تقليل المضاعفات طويلة الأمد والتكاليف المرتبطة بها.

التصلب المتعدد يعد السبب الأول للإعاقة بين الشباب بعد حوادث الطرق

كما أكدت وزارة الصحة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج مرض التصلب المتعدد بمختلف المحافظات، ووصل عدد الوحدات حاليًا إلى 18 وحدة في 10 محافظات، تقدم الرعاية لما يقرب من 70% من المرضى على مستوى الجمهورية، بجانب تيسير وصول الخدمة للمناطق النائية من خلال تقديم خدمات الفحص والتقييم عن بُعد، وذلك بالتعاون مع نخبة من أساتذة الجامعات، بما يسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متكاملة، وعالية الجودة، في إطار خطة الدولة لدعم المرضى وتخفيف معاناتهم.

التشخيص المبكر يمثل التحدي الأكبر في مواجهة المرض

من جانبها قالت الدكتورة دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، ورئيس وحدة علاج مرضى التصلب المتعدد بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، أن التشخيص المبكر يمثل التحدي الأكبر في مواجهة المرض، نظرًا لتشابه أعراضه مع العديد من الأمراض العصبية الأخرى، مما يؤدي إلى تأخر كبير في اكتشافه.

وأكدت أن قاعدة بيانات المرضى في مصر رصدت وجود نحو 50 ألف حالة، يتلقى العلاج منهم قرابة 20 ألف مريض ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

غياب الوعي المجتمعي

وأضافت أن ما يقرب من 50% من الحالات لا تزال غير مكتشفة ولم تصل بعد إلى منظومة الرعاية والعلاج، نتيجة لغياب الوعي المجتمعي، ولعدم وجود اختبار تشخيصي واحد حاسم للمرض.

التصلب المتعدد يعد السبب الأول للإعاقة بين الشباب بعد حوادث الطرق

وأكدت أن التصلب المتعدد يعد السبب الأول للإعاقة بين الشباب بعد حوادث الطرق، وشددت على أن دعم التوعية وتدريب مقدمي الخدمة هو المدخل الرئيسي لتحسين الاكتشاف المبكر وتقليل نسب الإعاقة.

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