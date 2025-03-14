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أخبار مصر

شعبة الأدوية: الدمغة الطبية تمنع الإفراج عن دواء لمرضى التصلب المتعدد MS

الدكتور علي عوف
الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية
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أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن جهاز الدمغة الطبية يمنع الإفراج عن دواء لمرض خطير  يتم توريده إلى هيئة الشراء الموحد وتعرض حياة المرضى للخطر.

هيئة الدواء: لا نتخذ أى إجراء قانونى مع جهاز الدمغة الطبية

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الى أن هيئة الدواء لا تتخذ أى إجراء قانونى مع جهاز الدمغة الطبية التابع لاتحاد المهن الطبية. 

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام إحدى الشركات المصرية باستيراد دواء خاص بمرض إم إس وخاص بالتوريد لهيئة الشراء الموحد وعدم توافره قد يعرض حياة المرضى للخطر وعندما ذهبت الشركة إلى هيئة الدواء طلبت هيئة الدواء من الشركة أخذ موافقة الدمغة الطبية للإفراج عن الشحنة فى المطار فإذا بجهاز الدمغة الطبية يساوم الشركة بقيمة مالية أكثر من المستحق.

الامتناع عن الإفراج عن شحنة الدواء يعرض حياة المرضى للخطر 

 وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أنها حاولت الشركة التفاهم مع جهاز الدمغة ودفع المبلغ المستحق طبقا للقانون، ولكن جهاز الدمغة الطبية أصر على مساومة الشركة والامتناع عن الإفراج عن شحنة الدواء مما قد يعرض حياة المرضى للخطر. 

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وطالب رئيس شعبة الأدوية الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء بسرعة التدخل، حفاظا على حياة المرضى وإلزام جهاز الدمغة الطبية بتطبيق القانون.

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