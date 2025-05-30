فى يومه العالمي، أعراض التصلب المتعدد وأسبابه ومخاطره

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لمرض التصلب المتعدد أو ما يعرف بالـ MS، وهو من الأمراض المزمنة الذى لها علاج بنفقات عالية لذا تقوم الدولة بتوفير العلاج مجانا لمرضاه.

ولمخاطر هذا المرض وارتفاع نفقات علاجه، قررت منظمة الصحة العالمية تخصيص يوم له للتوعية بأعراض المرض وأسباب وطرق تعايش المريض معه.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن التصلب المتعدد أى مرض الـ MS هو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر بشكل أساسي على الدماغ والنخاع الشوكي، ويتسبب المرض في مهاجمة الجهاز المناعي للغلاف الواقي للأعصاب (الميالين) أى قشرة المخ، مما يؤدي إلى اضطراب في التواصل بين الدماغ وبقية الجسم.

أعراض التصلب المتعدد

وأضاف الحسني، تختلف الأعراض حسب شدة المرض والمناطق المتأثرة في الجهاز العصبي، ومن أعراض التصلب المتعدد:-

الإرهاق الشديد

مشاكل في الرؤية (مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة)

تنميل أو وخز في الأطراف

ضعف في العضلات أو فقدان التوازن

صعوبة في المشي أو تنسيق الحركات

مشاكل في النطق والبلع

اضطرابات في الذاكرة والتركيز

تغيرات في المزاج والاكتئاب.

أسباب التصلب المتعدد

وتابع، أن السبب الدقيق للإصابة بمرض التصلب المتعدد غير معروف حتى الآن، ولكن هناك عدة عوامل يعتقد أنها تلعب دور في تطور المرض، منها:-

عوامل مناعية، حيث أن الجهاز المناعي يهاجم عن طريق الخطأ الميالين.

عوامل وراثية، حيث أن وجود تاريخ عائلي للمرض يزيد من خطر الإصابة.

عوامل بيئية، مثل انخفاض مستويات فيتامين (D) والتعرض لفيروس إبشتاين-بار.

الجنس، والنساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال.

العمر، وغالبا ما يتم تشخيص المرض بين سن 20 و40 عاما.

أعراض التصلب المتعدد

مخاطر ومضاعفات التصلب المتعدد

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى، أن علاج التصلب المتعدد ليس نهائى فلا يوجد علاج يقضى عليه بل يتم التعايش مع المرض من خلال بعض الأدوية، والعلاج هنا ضرورى لتفادى مخاطر التصلب المتعدد، ومنها:-

فقدان القدرة على الحركة أو استخدام الأطراف

ضعف التحكم في المثانة والأمعاء

الاكتئاب والقلق

العزلة الاجتماعية

صعوبة في أداء الأنشطة اليومية

التدهور العصبي التدريجي.

علاج التصلب المتعدد

وأضاف استشارى أمراض المخ والأعصاب، أنه لا يوجد علاج نهائي للتصلب المتعدد مما ذكرنا بالأعلى، ولكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد في السيطرة على الأعراض وإبطاء تقدم المرض، منها:-

أدوية تعديل مسار المرض

أدوية للسيطرة على الأعراض (مضادات التشنج، مضادات الاكتئاب، أدوية الإرهاق)

العلاج الطبيعي والتأهيلي، لتحسين التوازن، الحركة، والقدرة الوظيفية

تقديم الدعم للمريض وعائلته لمساعدتهم في التأقلم.

طرق الوقاية من التصلب المتعدد

وتابع، أنه لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من التصلب المتعدد، لكن يمكن اتباع بعض الإرشادات لتقليل خطر الإصابة أو دعم الصحة العصبية، ومن طرق الوقاية من مرض التصلب المتعدد:-

المحافظة على مستويات جيدة من فيتامين (D)

ممارسة الرياضة بانتظام

التغذية السليمة والمتوازنة

تجنب التدخين

التحكم في التوتر والضغوط النفسية

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