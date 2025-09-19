الجمعة 19 سبتمبر 2025
سعودي والحضري يشاركان في حفل تخرج كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية 2025

الاسكندريه
الاسكندريه

شاركت نقابة المهندسين بالإسكندرية في حفل تخرج دفعة 2025 من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والدكتور مصطفى الحضري أمين نقابة المهندسين بالاسكندرية، وأعضاء مجلس النقابة المهندس باسل ياسر والمهندس محمد سعيد.

 

وألقى الدكتور محمد هشام سعودي كلمة للخريجين عبّر فيها عن فخر النقابة بانضمام دفعة جديدة إلى صفوف مهندسي مصر، مؤكدًا أن مهنة الهندسة رسالة ومسؤولية وطنية قبل أن تكون مجرد عمل. 

وأضاف أن النقابة تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يجعلها قادرة على خدمة المهندسين وأسرهم، باعتبارها البيت الكبير لجميع المهندسين. ثم قاد الخريجين في ترديد قسم مهنة الهندسة في لحظة مؤثرة جسدت روح الانتماء والالتزام.

فيما شارك الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة في تكريم الخريجين، مؤكدًا أن النقابة تفتح أبوابها دائمًا لدعم شباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل باعتبارهم طاقة الحاضر وأمل المستقبل، مشيدًا بما تبذله كلية الهندسة من جهد متواصل لإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.

وعلى هامش المشاركة في الحفل أشار المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي بالنقابة إلى أن اللجنة ستواصل جهودها في خدمة شباب الخريجين من خلال مبادرات التدريب الفعاليات المختلفة وفرص التأهيل اللتي تساعد الخريجي على الاندماج في سوق العمل.

وأكد المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام أن النقابة تحرص على التواصل المستمر مع شباب المهندسين من أجل التعريف بدور النقابة في خدمة المهندس وأسرته، مشددًا أن العلاقات العامة والإعلام يمثلان جسرًا للتواصل بين النقابة وأعضائها.

كان الحفل بحضور كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اللواء أركان حرب ياسر عبد المعز الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، الدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وائل المغلاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى جانب لفيف من القيادات الجامعية السابقة والحالية.

وأكد الحضور في كلماتهم أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تمثل قلعة علمية شامخة خرجت أجيالًا صنعت نهضة مصر في مختلف المجالات، وأن النقابة والجامعة شريكان في دعم مسيرة الخريجين نحو مستقبل مشرق.

