الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه قبل مواجهة سيراميكا، واللاعب يعتذر

تريزيجيه
تريزيجيه

شهدت أجواء ما قبل مباراة الأهلي وسيراميكا، المقررة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، هجوم جماهير القلعة الحمراء علي محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق.

وقامت جماهير الأهلي بتوجيه هجوم على اللاعب، في ظل حالة الغضب من المشجعين اتجاه اللاعب، بسبب تراجع مستواه وحالة اللغط التي صاحبت احتفال اللاعب خلال مباراة الفريق وإنبي بالجولة الماضية،، فيما بادر تريزيجيه بالتوجه نحو المدرجات رافعا يده في إشارة اعتذار للجماهير.

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: ياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج ومصطفى شوبير.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويدخل الأهلي اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع غزل المحلة وإنبي، وتعرض للخسارة أمام بيراميدز، وهو ما يجعل الفوز هدفًا أساسيًّا للأحمر من أجل استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على سموحة بهدف دون رد، ويأمل في الخروج من مواجهة اليوم بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز 

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء واحد، وتعادل في ثلاث مواجهات، بينما خسر مباراة واحدة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاهلي وسيراميكا تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه جماهير الأهلى سيراميكا كليوباترا الأهلي

مواد متعلقة

لقطات من عمومية تعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي

رسميا، نجل الأسطورة زيدان يختار تمثيل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا

دجلة يقفز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

عمومية الأهلي، غلق باب التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

بدلاء الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

بن شرقي وتريزيجيه في الهجوم، تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وزير الشباب والرياضة يتفقد ستاد القاهرة استعدادا لاستضافة مباريات الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا ويعتذر لجماهير الأحمر

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صادم لسائق يسكب سولار على الخبز داخل تروسيكل بالشرقية

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

عقبال عندكم يا حبايب، إيناس الدغيدي تنشر صورة زوجها الجديد وترد على المنتقدين

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

قبل غلق باب التقديم، تعرف على أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

من قاعات المحاكم إلى لجان الخبرة، مسار جديد لمحاسبة الأخطاء الطبية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تعليم الأبناء في الإسلام ومدى مسئولية الآباء تجاه أولادهم

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads