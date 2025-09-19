كيا تبدأ الإنتاج الفعلي لأول سيارة تحمل شعار "صنع في مصر" عام 2026

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا في مصر، عن إطلاق مرحلة استراتيجية جديدة من خلال البدء في مشروع تجميع سيارات كيا محليًا بنظام Completely Knocked Down (CKD)، باستثمارات مبدئية تتجاوز 500 مليون جنيه مصري.



ويمثل هذا المشروع خطوة فارقة في دعم صناعة السيارات المحلية، حيث يعكس التزام EIT بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلك المصري، وفي الوقت ذاته المساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية على أحدث معايير الجودة العالمية.



وقال المهندس طاهر شاهين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EIT: "إن بدء تجميع سيارات كيا في مصر إنجاز نفخر به جميعًا، ويعكس ثقة كيا العالمية في قدرات السوق المصري فهذا المشروع، الذي تتجاوز استثماراته 500 مليون جنيه مصري، لا يقتصر فقط على عملية التجميع، بل يهدف إلى نقل المعرفة وتوفير أحدث التقنيات لضمان أن كل سيارة يتم إنتاجها محليًا تحمل نفس معايير الجودة العالمية التي تتميز بها كيا."



وأضاف شاهين أن عام 2025 يمثل عامًا استثنائيًا لشركة EIT، حيث شهد إطلاق ثلاث طرازات جديدة في السوق المصري الشهر الماضي: سبورتاج، سيلتوس، وK4، وذلك بالتزامن مع احتفال كيا بمرور 20 عامًا في مصر و80 عامًا عالميًا.

إطلاق مشروع التصنيع المحلي

وأكد أن إطلاق مشروع التصنيع المحلي يعكس التزام EIT بدعم الصناعة الوطنية تحت شعار "صُنع في مصر"، موجّهًا شكرًا خاصًا لشركة كيا العالمية على الثقة والشراكة الاستراتيجية.



ومن جانبه قال مستر كيم، نائب رئيس كيا العالمية لعمليات التصنيع CKD: "ستكون لمصر مكانة محورية كشريك رئيسي في خطط كيا للنمو طويل المدى في الشرق الأوسط وأفريقيا، فإلى جانب الاستفادة من المزايا الجمركية، توفر مصر فرصًا حقيقية للتصنيع المحلي وتقديم مجموعة أوسع من الطرازات، مما يجعلها عنصرًا مركزيًا في استراتيجيتنا العالمية لعمليات CKD.

وتعمل كيا اليوم في 7 دول بإجمالي إنتاج يبلغ 26 طرازًا سنويًا وبيع أكثر من 90,000 وحدة، ومع تطلعنا إلى المستقبل نخطط للوصول إلى 250,000 وحدة بحلول عام 2030، من خلال دخول أسواق جديدة مثل مصر والتوسع في مناطقنا الرئيسية."

أول سيارة تحمل شعار "صُنع في مصر"

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الخادم، الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة: "اليوم نبدأ فصلًا جديدًا لعلامة كيا في مصر، مع مجموعة متنوعة من الطرازات تشمل سورينتو، كرنفال، سيلتوس، سبورتاج الجديدة، وK4، بالإضافة إلى إطلاق السيارات الكهربائية قريبًا جدًا. هذه الاستراتيجية تضمن أن تقدم كيا طرازات بمختلف الأحجام والفئات السعرية، وهي رؤية سيتم تعزيزها أكثر من خلال التصنيع المحلي."



كما أكد أحمد مجاهد، المدير العام لشركة كيا مصر، على قوة خدمات ما بعد البيع للعلامة:"إن نجاح كيا في مصر قائم على ثقة عملائنا، وذلك بفضل شبكة مراكز الخدمة الواسعة، وتوافر قطع الغيار الأصلية في مختلف المحافظات، والقيمة العالية لإعادة البيع. هذه السمعة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لالتزام فرق العمل لدينا بتقديم أفضل مستويات الخدمة والتميز التشغيلي."



ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2026، فور الانتهاء من تركيب وتشغيل خطوط التجميع، ليتم إطلاق أول سيارة تحمل شعار "صُنع في مصر".

