اقتصاد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر القصدير
سعر القصدير

يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

 

أسعار القصدير اليوم

وبلغ سعر القصدير اليوم 34,287 دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية.

 

سعر منتجات القصدير 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيها. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيها.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيها.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيها.

