تأثير متلازمة تكيس المبايض على زيادة الوزن، وطرق الوقاية منها

تركز جميع السيدات المصابات بـمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) على فترات الحيض غير المنتظمة، لكن الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض يواجهون أيضًا مشكلات أخرى - ومن أهمها زيادة الوزن.

يعتقد الخبراء أن مزيجًا من الاستعداد الوراثي والعوامل البيئية، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة ونمط الحياة، يساهم في ظهور أعراض متلازمة تكيس المبايض.

تؤثر متلازمة تكيس المبايض على ما يصل إلى 15٪ من النساء، مع ظهور الأعراض في وقت مبكر من سن 11 عامًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض متلازمة تكيس المبايض

تحدث متلازمة تكيس المبايض عندما تكون الهرمونات غير متوازنة، وتنتج النساء التي يعانين من متلازمة تكيس المبايض هرمون الذكورة المعروف باسم الأندروجين أكثر قليلًا من المعدل الطبيعي، وحتى الزيادة الطفيفة في إنتاج الأندروجين يمكن أن تؤثر على كيفية عمل المبايض.

يبحث الأطباء عن اثنين من أصل ثلاثة أعراض عند إجراء التشخيص:

دورة شهرية غير منتظمة أو مفقودة (بسبب مستويات الأندروجين العالية).

علامات ارتفاع هرمونات الذكورة، مثل حب الشباب والشعرانية (نمو غير طبيعي للشعر في الوجه والجسم).

تكيسات صغيرة متعددة على المبايض (ليس كل من يعاني من متلازمة تكيس المبايض يعاني منها، على الرغم من الاسم).

يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض أيضًا:

العقم.

زيادة الوزن.

اسمرار البشرة.

التكيسات.

علامات الجلد.

ترقق الشعر.

ارتفاع نسبة الكوليسترول.

مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر إصابة الشخص بمرض السكري.

الاكتئاب.

لكن الأعراض الأكثر ارتباطًا بزيادة الوزن هي مقاومة الأنسولين.

لماذا يسبب متلازمة تكيس المبايض زيادة الوزن؟

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض أيضًا من مقاومة الأنسولين، والتي تحدث عندما يواجه الجسم صعوبة في سحب الجلوكوز من مجرى الدم وتحويله إلى طاقة، لذا، يحتاج الجسم إلى إنتاج المزيد من الأنسولين في محاولة للحفاظ على مستوى طبيعي لسكر الدم، وبمرور الوقت، يبدأ الجسم في الإفراط في إنتاج الأنسولين للحفاظ على مستوى طبيعي لسكر الدم.

عندما تستمر مستويات الجلوكوز في الدم في الارتفاع على الرغم من زيادة مستويات الأنسولين، يتطور مرض السكري من النوع 2.

وقد يؤدي متلازمة تكيس المبايض نفسها إلى زيادة وزن الشخص بسهولة أكبر من غيره، وكلما زاد وزنه، زادت الأعراض الإضافية التي سيعاني منها.

وأكثر من نصف السيدات المصابين بمتلازمة تكيس المبايض يعانون من زيادة الوزن.

كيف تكون زيادة الوزن في متلازمة تكيس المبايض؟

في حين أن معظم النساء المصابين بمتلازمة تكيس المبايض يميلون إلى حمل وزن في الوركين والفخذين والأرداف - وهو ما يُعرف بالجسم على شكل كمثرى - يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض إلى حمل وزنهم في البطن، ويشبه هذا شكل التفاحة.

تتميز بطن متلازمة تكيس المبايض بزيادة الوزن الزائدة حول منطقة الوسط، والتي قد يكون من الصعب التخلص منها، وغالبًا ما يُشار إلى هذا النوع من زيادة الوزن بالسمنة المركزية.

كيفية التقليل التأثير متلازمة تكيس المبايض

لا يوجد علاج لمتلازمة تكيس المبايض، ولكن هناك أشياء يمكن القيام بها لتقليل تأثيرها:

حافظ على الوزن تحت السيطرة، إذا كانن الشيدة تعاني من زيادة الوزن، فإن الجمع بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة لفقدان ما لا يقل عن 5% إلى 10% من وزن الجسم يمكن أن يساعد في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول وأعراض ما قبل السكري، وربما العقم.

إدارة الأنسولين، في بعض الحالات، قد يصف الطبيك الميتفورمين، وهذا الدواء مخصص عادة لإدارة مرض السكري، ولكن لأنه يهاجم حساسية الأنسولين، فقد يكون مفيدًا في علاج متلازمة تكيس المبايض أيضًا، وقد يكون من الصعب تحديد من سيستفيد من هذا الدواء، لذلك يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية فقط لعلاج الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري أو مرض السكري.

علاج العقم، أفضل طريقة لعلاج صعوبات العقم هي الأدوية التي تحفز التبويض، مثل سترات الكلوميفين أو ليتروزول، وفي بعض الأشخاص الذين لا يستجيبون للعلاج الطبي، قد تساعد عملية تنظير البطن تسمى حفر المبيض في تحسين وظيفة المبيض، ويتم ذلك عادةً بواسطة أخصائي الغدد الصماء التناسلية.

موازنة الهرمونات، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يحاولون الحمل، يمكن أن تساعد وسائل منع الحمل الفموية في موازنة الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية، كما يمكنها أيضًا تقليل خطر الإصابة بسرطان الرحم، والمساعدة في إدارة الشعر الزائد وتحسين حب الشباب.

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