إشادة من الرئيس وتجديد ثقة من الوزير، معلومات عن اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2025، اليوم السبت، وشملت تجديد الثقة في اللواء محمد أحمد سعد الدين الصاوى مديرًا لمديرية أمن الأقصر، للعام الثاني على التوالي.

اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر

واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، من مواليد محافظة المنيا، وكان يتولى قطاع التفتيش بمديرية أمن الأقصر من قبل لمدة سنة، ثم انتقل إلى محافظة أخرى بعدها عاد ليتولى منصب مساعد مدير أمن لمدة عامين، ثم ترقى لمنصب نائب مدير الأمن لمدة عام بعدها تولى منصب حكمدار الأقصر، وأخيرا مديرا للأمن.



وحصل اللواء محمد الصاوي على العديد من الأوسمة وأنواط التكريم، كما تم تكريمه فى يناير 2023 من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 ،وذلك على مجهوداته خلال عمله كـ حكمدار مديرية أمن الأقصر.

كما حصل اللواء محمد أحمد سعد الدين الصاوي مدير أمن الأقصر، على وسام الامتياز من الطبقة الأولى من قبل وزارة الداخلية لعام 2023.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا تفصيليا بحركة تنقلات وترقيات قيادات الشرطة 2025، وذلك بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقالت الوزارة فى بيانها: إدراكًا لأهمية مواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى، وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

وتأتي هذه التغييرات ضمن سياسة وزارة الداخلية في الدفع بقيادات شابة وكوادر مدربة لتولي المناصب القيادية، بما يضمن استمرار تطوير الأداء الأمني وتلبية متطلبات المرحلة الحالية.

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