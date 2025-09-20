دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

بدأ اليوم السبت العام الدراسي 2025-2026، وفي هذا الإطار اعتاد البعض على دعاء بداية العام الدراسي وسط تساؤل حول مشروعيته، حيث يرى البعض أن دعاء بداية العام الدراسي بدعة، ويرى آخرون غير ذلك فما هو حكم دعاء بداية الدراسة؟ وهل ورد عن النبي؟

حكم دعاء بداية الدراسة وهل ورد عن النبي

دعاء بداية الدراسة للأبناء..

اللهم إني استودعتك أبنائي في عامهم الدراسي الجديد، فاحفظهم بحفظك وطهِّر قلوبهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين. اللهم ألهم أبنائي رشدهم، وارزقهم صحبة الأبرار، واجعلهم لأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، ووفقهم لكل خير.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد للأبناء

الدعاء لتوفيق الأبناء مع بداية الدراسة واستقبال عام دراسي جديد بإقبال وطمأنينة لكل خير، فإن دعاء الآباء مهم ومستجاب، فقال نبينا محمد ﷺ في حديثه: (ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة والولد لولده) رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه، وهذه أمثلة للأدعية التي يمكن استخدامها:

اللهم إنّي أستودعك أبنائي الحاضرين والغائبين في أول يوم دراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسّر لهم الخير في دراستهم.

اللهم مع بداية العام الدراسي احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم.

اللهم حبب إليهم الدراسة والعلم والقراءة يا رب العالمين.

اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلِّلهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمرًا يؤذيني.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك

اللهم اهدهم لما تحب وترضى، اللهم هبنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا إليك.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وبلغ منازل العالمين الصالحين، واكتب لهم الخير في كل طريق وسبيل.

اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مصبر أيوب، علم أبنائي العلم النافع، وفهم الأنبياء وصبرهم على التعلم والتعليم.

اللهم اكتب لأبنائي التوفيق في كل طريق، واصرف عنهم يا مولانا كل شر، وخيانة الصديق، ومتعهم بالصحة والعافية والخلق الحسن.

اللهم ارزقهم درجات العلم العالية، واغدق عليهم بكرمك بالتفوق والفهم، اللهم اجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز بعد كل عناء وتعب.

دعاء للنفس مع بداية العام الدراسي

مع بداية الدراسة، الدعاء للنفس بالتوفيق والسداد لعامٍ مليء بالعلم النافع والعمل الصالح يجعلك أكثر إقبالًا على الدراسة ويكون سبب رئيسي في تيسير السنة الدراسية وما بها من صعوبات وتحديات، كما يساعدك في تخطيها أيضًا، إليك مجموعة من الأدعية التي يمكن استخدامها للدعاء مع بداية العام الدراسي وأول يوم دراسي:

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم هبني علمًا نافعًا انتفع به لي ولبلدي.

اللهم ما بحق قدرتك التي وسعت كل شئ يا الله أن تجعلني من النابغين في هذا العام.

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم بارك لي في وقتي وأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي.

اللهم اجعل الصعب سهل لنا ووفقنا إلى الفهم والتفوق.

اللهم اجعلني من المتفوقين دائمًا، إنك سبحانك قادر على كل شيء.

اللهم اجعل بداية العام الجديد بداية لتوفيق جديد يفدني ويفيد الجميع.

اللهم ما قرب لي ما هو علمًا لي وابعدني عن كل شر.

اللهم يا ميسر الأمور كلها يسر تعلمنا وارزقنا العلم النافع والمفيد.

اللهم اجعل لعقلي أن ينتفع بالعلم النافع.

اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

اللهم سهِّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا عليّ.

اللهم ما نسألك خير ما في بداية العام الجديد.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خير لنا ولجميع زملائنا، وجنبنا فيها الشرور.

اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا في دراستنا.

دعاء توفيق الأبناء في الدراسة

اللهم علم أبنائي ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وأنزل عليهم بركاتك من السماء وأخرج لهم بركاتك من الأرض.

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أهمية الدعاء في حياة المسلمين فهو من أهم العبادات المقربة إلى الله والتي تساعد على تغيير الأقدار.

وحول دعاء الأباء للأبناء في بداية العام الدراسي قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا توجد صيغة معينة لدعاء توفيق الأبناء في الدراسة، فالدعاء هو التعبير لما يسكن القلب من الأمنيات والرغبات، وعلى الرغم من عدم وجود صيغة معينة للدعاء إلا أنه يمكن ترديد بعض الأدعية لبداية العام الدراسي الجديد.

