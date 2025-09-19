إحالة فتاة الطالبية ضحية اعتداء والدها القهوجي للطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض الفتاة ضحية التعدي من والدها القهوجي في الطالبية، على الطب الشرعي، وقررت حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سيدة تتهم زوج شقيقتها المتوفاة بالاعتداء جنسيا على ابنته

البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الطالبية، من سيدة تتهم زوج شقيقتها المتوفاة بالاعتداء جنسيا على ابنته البالغة من العمر 14 عاما، وأفقدها عذريتها داخل منزله بدائرة القسم.

ونجحت الاجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم والذي يعمل "قهوجي"، وبمواجهته بما هو منسوب إليه أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وأصدرت قراراتها السابقة.

