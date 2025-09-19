الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

أعلنت جامعة الأزهر، عن الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين للتقديم للعام الجامعي الجديد، مؤكدة ضرورة تجهيز المستندات كاملة عند التوجه لمكتب شئون الطلاب بالكليات المختلفة.

جامعة الأزهر تعلن الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب المستجدين للعام الجامعي الجديد

وتشمل الأوراق المطلوبة:

شهادة ميلاد حديثة مع 3 صور منها.

شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية مع 3 صور منها.

بطاقة الترشيح مع 3 صور منها.

إيصال سداد فوري ورسوم التقديم مع 3 صور منه.

نموذج (2) جند ونموذج (6) جند أو (7) جند للطلاب الذكور.

عدد 6 صور شخصية حديثة مطبوع عليها اسم الطالب.

عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

استمارة بيانات الطالب المستجد.

وأكدت الجامعة أن استيفاء هذه المستندات شرط أساسي لإتمام عملية القيد والتسجيل، موجهة الطلاب إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات وتقديم الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة لضمان سرعة إنهاء إجراءات القبول.

