الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو
ads

أعلنت جامعة الأزهر، عن الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين للتقديم للعام الجامعي الجديد، مؤكدة ضرورة تجهيز المستندات كاملة عند التوجه لمكتب شئون الطلاب بالكليات المختلفة.

جامعة الأزهر تعلن الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب المستجدين للعام الجامعي الجديد

وتشمل الأوراق المطلوبة:

شهادة ميلاد حديثة مع 3 صور منها.

شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية مع 3 صور منها.

بطاقة الترشيح مع 3 صور منها.

إيصال سداد فوري ورسوم التقديم مع 3 صور منه.

نموذج (2) جند ونموذج (6) جند أو (7) جند للطلاب الذكور.

عدد 6 صور شخصية حديثة مطبوع عليها اسم الطالب.

عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

استمارة بيانات الطالب المستجد.

وأكدت الجامعة أن استيفاء هذه المستندات شرط أساسي لإتمام عملية القيد والتسجيل، موجهة الطلاب إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات وتقديم الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة لضمان سرعة إنهاء إجراءات القبول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الأزهر شهادة الثانوية العامة تنسيق

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يحسم مصير "الأهلية"

رئيس جامعة الأزهر يعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني.. 95.08% للطب.. 84.62٪ للذكاء الاصطناعي.. وهذا موعد فتح باب تقليل الاغتراب

جامعة الأزهر تكشف موعد فتح باب التحويلات الإلكترونية (صور)

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر، الرابط الرسمي

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads