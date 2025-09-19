"سينما في الجول"، جلسة نقاشية ضمن فعاليات "ميدفست مصر" بدورته السابعة (صور)

نظم مهرجان ميدفست مصر في بدورته السابعة جلسة نقاش بعنوان "سينما في الجول" بقاعة أورينتال بالجامعة الأمريكية.

جاء ذلك بحضور المنتجة مارييت ريسنبيك، والكابتن عبدالرحمن طارق، والمخرج عمر هلال، واستشاري الطب النفسي الدكتور أحمد أبو الوفا. وأدار الحوار الإعلامي محمد عبدالوهاب.

جلسة سينما في الجول

وتناولت الجلسة قضايا التوازن والصحة النفسية في عالم سريع الإيقاع، وكيفية حماية الصحة النفسية وسط متطلبات الحياة الحديثة المهنية والشخصية.

وبدأ النقاش بحديث الإعلامي محمد عبدالوهاب عن تأثير السينما في المجتمع وربطها بالرياضة، ووجه سؤاله إلى الدكتور أحمد أبو الوفا عن أوجه التشابه بين الكرة والسينما وكيف حكت السينما الرياضة بشكل عام.

وقال أبو الوفا إنه يعمل منذ ثلاث سنوات مع النادي الأهلي، موضحًا أن الكرة في السينما تبرز جزءًا في المنطقة الشعورية وهو الإحساس بالانتصار، فمثلًا في الحياة العادية لا نعيش نفس المشاعر بنفس الطريقة.

وتحدثت مارييت عن إنتاجها أفلامًا عن الكرة وسر حماسها لذلك، فهي ترى أن رياضة كرة القدم جيدة للأطفال ليشعروا بالانتماء والانتصار. وأوضحت أنها بحثت عن 15 ناديًا من خلفيات مختلفة ولاحظت كيف تساعد كرة القدم هؤلاء الأطفال على الاندماج في المجتمع ليعيشوا حياة أفضل.

أما المخرج عمر هلال فتحدث عن فيلمه "ڤوي ڤوي ڤوي" قائلًا إنه في البداية أراد الحديث عن الهجرة غير الشرعية والخروج من البلاد، ثم وجد القصة بالصدفة فتحمس لها بشدة، وبالصدفة أيضًا أن أبطالها يلعبون كرة القدم، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل أكثر مع القصة.

وأضاف أن الكرة ليست شرطًا للنجاح في السينما، فتصوير مباراة كرة القدم سينمائيًا من أصعب الأمور، لكنه تمكن من تصوير مشهد المباراة في يوم واحد.

بينما قال الكابتن عبدالرحمن طارق إنه من الصعب أن يشعر بالسعادة أثناء مشاهدة فيلم عن كرة القدم، مشيرًا إلى أنه إذا أرادت السينما تناول هذا الموضوع فيمكنها التركيز على قصص اللاعبين والمدربين أكثر من المباريات نفسها.

ميدفست مصر

وانطلق مهرجان ميدفست مصر للمرة الأولى عام 2017 كفعالية سنوية تجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل؛ بهدف إبراز دور السينما في التعبير عن التحديات الإنسانية، وفتح مساحة للتفاهم في المجتمع.

