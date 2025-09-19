محمد يوسف يدلي بصوته في عمومية الأهلي (صور)

حرص محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي على الإدلاء بصوته فى عمومية النادي الأهلي التي انطلقت صباح اليوم.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي برقم تجاوز الـ 5 آلاف عضو.



الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.

