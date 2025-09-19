الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد يوسف يدلي بصوته في عمومية الأهلي (صور)

محمد يوسف
محمد يوسف

 حرص محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي على الإدلاء بصوته فى عمومية النادي الأهلي التي انطلقت صباح اليوم.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي برقم تجاوز الـ 5 آلاف عضو.


الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.   

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.    

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي محمد يوسف عمومية

مواد متعلقة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلي (صور)

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads