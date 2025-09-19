الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلي (صور)

وصل منذ قليل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مقر النادي بالجزيرة من أجل الاطمئنان على سير أعمال الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، كما أدلى الخطيب بصوته فى عمومية رسم مستقبل النادي الأهلي.

كما حرص خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، والقائم بأعمال نائب رئيس النادي على التواجد صباح اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة من أجل الاطمئنان على سير أعمال الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، كما أدلى مرتجي بصوته فى عمومية رسم مستقبل النادي الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فعاليات عمومية النادي الأهلي التي انطلقت صباح اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة إقبالًا كثيفا من أعضاء القلعة الحمراء للمشاركة في عملية التصويت على تعديلات اللائحة الداخلية للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي حتى الساعة السابعة مساء. ويعقد النادي الأهلي اليوم، جمعيته العمومية لتصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد تعديل قانون الرياضة، وذلك حرصا من القلعة الحمراء على أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة.

الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.

