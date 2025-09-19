نيبينزيا: لقاء مرتقب بين لافروف وروبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن لقاء بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو سيعقد على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات نيبينزيا في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية.

وفي تصريحات سابقة للقناة الأولى الروسية قال لافروف إن هناك اتصالات راسخة ليس بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا بين مسؤولي الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، والممثلين الخاصين للرئيسين.

وأكد الوزير أن بلاده على استعداد للتوصل إلى حلول وسط بشأن التسوية في أوكرانيا شريطة ضمان مصالحها المشروعة في المجال الأمني.

وأضاف: "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إزالة أزمة أوكرانيا من جدول الأعمال من أجل إزالة العقبات أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا".

