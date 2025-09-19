الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نيبينزيا: لقاء مرتقب بين لافروف وروبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن لقاء بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو سيعقد على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وجاءت تصريحات نيبينزيا في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية.

 

وفي تصريحات سابقة للقناة الأولى الروسية قال لافروف إن هناك اتصالات راسخة ليس بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا بين مسؤولي الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، والممثلين الخاصين للرئيسين.

 

وأكد الوزير أن بلاده على استعداد للتوصل إلى حلول وسط بشأن التسوية في أوكرانيا شريطة ضمان مصالحها المشروعة في المجال الأمني.

 

وأضاف: "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إزالة أزمة أوكرانيا من جدول الأعمال من أجل إزالة العقبات أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيبينزيا الجمعية العامة للامم المتحدة لافروف وروبيو وزير الخارجية سيرغي لافروف ماركو روبيو

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads