صحة الإسكندرية: انتهاء فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن انتهاء فاعليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي استمرت لمدة أسبوعين في الفترة من ٧ وحتى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ بجميع أنحاء الإسكندرية.

وأوضح وكيل الصحة بالإسكندرية، أن هذا يأتى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنمية الأسرة، وبالتعاون مع مديري عموم المناطق الطبية، وإدارة برج العرب الصحية.

وصرح بدران، بأنه تم خلال تلك الفترة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لعدد ١١٩٠٥ سيدات، كما حصلت ٨٩٥٧ سيدة في سن الإنجاب على وسائل تنظيم الأسرة، وتم أيضًا خلال الحملة تقديم خدمات كشف الباطنة لـ ٢٠٦٤ مريضا من السيدات والرجال وكذلك كشف أطفال لـ ١٨٢٠ طفلًا من المترددين.

فيما أكدت الدكتورة هنادي سامي مدير إدارة تنمية الأسرة، أنه تم عمل أشعة تليفزيونية ٣٤٨٦ سيدة ومتابعة حمل ٤٠٤ سيدات حامل وكشف نساء ١٧٤٦ سيدة، كما تم تقديم المشورة إلى ١١٣٠٥ منتفعات فى سن الإنجاب، وأكدت أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.

وعلى هامش الحملة جرى إقامة عدد ٣٥ ندوة اعلامية بحضور رجال الدين من أئمة الأوقاف للتوعية عن أهمية المباعدة بين الولادات وفوائد تنظيم الاسرة للأم والطفل والاسرة والمجتمع، بالإضافة الي التعريف بالخدمات المقدمة داخل عيادات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية، كما تم عمل معارض لمنتجات عضوات نوادى المرأة اللاتى تم تدريبهن لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.