صحح مفاهيمك، لقاء الجمعة للأطفال بمسجد عمر عدلي بالدقهلية

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، اليوم لقاء الجمعة للأطفال بمسجد عمر عدلي بمدينة أجا، تحت عنوان: “النبي صلى الله عليه وسلم معلمًا… تعليم الأولاد نموذجًا”.

صحح مفاهيمك… لقاء الجمعة للأطفال بمسجد عمر عدلي بأجا في الدقهلية

يأتي اللقاء في إطار مبادرة “صحح مفاهيمك”، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والتي أطلقتها وزارة الأوقاف بهدف بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء منذ الصغر، بما يسهم في تنشئة جيل قوي محصن ضد الأفكار المغلوطة والتحديات الفكرية.

تناول اللقاء الأسلوب النبوي في تعليم الأولاد، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في التربية والتعليم، مع إبراز بعض المواقف التربوية العملية من سيرته الشريفة، التي تصلح أنموذجًا يُحتذى في إعداد النشء.

كما تم تبسيط المفاهيم الدينية للأطفال بصورة تناسب أعمارهم، مع التركيز على ترسيخ القيم الأساسية مثل الصدق، والأمانة، وبر الوالدين، وحب الوطن، والالتزام بالنظام العام.

البرامج تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري منذ طفولته

وأكد القائمون على اللقاء أن مثل هذه البرامج تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري منذ طفولته، حيث تسهم في ترسيخ روح الانتماء والولاء، وتعمل على بناء شخصية متوازنة تجمع بين التدين الصحيح والوعي الوطني، بما يعزز دور الطفل مستقبلًا في خدمة دينه ووطنه.

