الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو

محمد زيدان، فيتو
محمد زيدان، فيتو

أشاد محمد زيدان، نجم منتخب مصر، بـ تيبو غبريال، المحترف المصري في صفوف ماينز الألماني تحت 19 سنة، متمنيًا له التوفيق والتألق.

وقال زيدان، في تصريحات تليفزيونية: "أبارك لـ تيبو على تواجده مع المنتخب، وهذا الاستدعاء الثاني له".

وتابع محمد زيدان: "سمعت عن تيبو الكثير، وسألت عنه في ماينز، والجماهير تقول إنه يذكرنا بـ زيدان في ألمانيا، والجميع سعيد، لأن ذلك يذكرهم باللاعب الكبير الذي تواجد سابقا في الدوري الألماني من نفس البلد".

تيبو غبريال، فيتو
تيبو غبريال، فيتو

وأكمل محمد زيدان: "تيبو مصري من مواليد ألمانيا، وده هيساعده كتير، لأنه اتعود على "السيستم الألماني".

 

تألق مرموش في الدوري الألماني

وقال: "أنا لن أنسى يوم تواجدي مع مرموش منذ 6 سنوات، وأخبرني أنه كان يريد الخروج من ألمانيا من أجل اللعب، وقولتله لا خليك واثبت نفسك، واعمل بصمة كبيرة حتى تذهب لدوري أو فريق أكبر، والآن مرموش أصبح محط أنظار جميع الأندية الكبرى".

ووجه زيدان رسالة لـ "تيبو"، قائلا: انظر إلى صلاح وأحمد حسن ومرموش، وأنت تلعب في ناد كبير في ألمانيا، وله جماهير وعليك أن تثبت نفسك، وما زال المشوار أمامك طويلا، وهدفك الأول هو التواجد أساسيا، وعليك تحديد أهدافك".

 

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محمد زيدان تيبو غبريال ماينز الألماني الدوري الألماني أحمد حسن مرموش

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