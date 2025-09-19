أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

الجمعة 19 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر القصدير
 يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار القصدير اليوم 

وبلغ سعر القصدير اليوم 34,287  دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية.

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيهات.

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيها. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيها.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيها.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيها.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

