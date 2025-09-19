الجمعة 19 سبتمبر 2025
"إحساس جديد عليّا"، شريف إكرامي يدون رحلته الأولى على الورق في "برشامة"

شريف إكرامي
شريف إكرامي

 وقع شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، على عقود كتابه الأول الذي يصدر قريبا تحت عنوان “برشامة".

وقال شريف إكرامي عبر صفحته الرسمية: " مشاعر متلخبطة وإحساس جديد عليّا.. مش مجرد توقيع ولا مجرد كتاب، ده جزء مني ومن الرحلة اللي لسه مكملة، هيطلع للنور مع دار ريشة للنشر، برشامة.. ورق صغير بأثر كبير".

مباراة بيراميدز وزد 

وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على ضيفه فريق زد بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

سجل مصطفى زيكو هدف بيراميدز في الدقيقة 73.

