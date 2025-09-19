مرحلة جديدة من التحالفات الاستراتيجية، تفاصيل اتفاقية الدفاع بين السعودية وباكستان

اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعدد مراكز القوة، لم تعد دول الشرق الأوسط تركن فقط إلى المظلة الأمنية الأمريكية. باتت المنطقة تشهد سباقًا لبناء منظومات دفاعية جديدة وتحالفات تتجاوز الأطر التقليدية.

تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان

وتسبب الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة في نقطة تحوّل دفعت عواصم عديدة إلى إعادة حساباتها. الرياض بدورها وقّعت اتفاقية دفاع استراتيجي مع إسلام أباد، بعد سلسلة مشاورات إقليمية شملت حتى قنوات التعاون مع إيران.

هذه التحركات تعكس توجها واضحًا نحو نسج خيوط أمنية جديدة قد تفضي إلى مرحلة مختلفة من التحالفات الاستراتيجية في المنطقة.

الاتفاقية الموقعة بين الرياض وإسلام أباد أعادت تسليط الضوء على القدرات العسكرية الباكستانية التي يصفها "جلوبال فاير باور" بأنها من بين الأقوى عالميًا.

• الترتيب العالمي: الجيش الباكستاني يحتل المرتبة 12 في مؤشر القوة العالمية.

• القوة البشرية: نحو 1.7 مليون فرد، بينهم 654 ألف عنصر نشط.

• القوة البرية: 2627 دبابة، أكثر من 17 ألف مركبة عسكرية، 662 مدفعًا ذاتي الحركة، و2629 مدفعًا مقطورًا.

• القوة الجوية: 1399 طائرة عسكرية، بينها 328 مقاتلة.

• القوة البحرية: 121 وحدة بحرية، تشمل 9 فرقاطات و8 غواصات.

• القوة النووية: نحو 170 رأسًا نوويًا و50 منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض.

ورغم اعتماد باكستان الكبير على الأسلحة الصينية، إلا أن تنوع مصادر تسليحها يشمل أيضًا الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، ما يمنحها مرونة استراتيجية.

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك

ووصف رئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري الاتفاقية بأنها تتويج لعقود من العلاقات المميزة بين السعودية وباكستان.

أشار الشهري إلى أن العلاقات بين البلدين متجذرة منذ استقلال باكستان عام 1947، وتشمل تعاونًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، إضافة إلى تبادل الخبرات والمناورات.

الاتفاقية الجديدة جاءت استجابة للمتغيرات الجيوسياسية التي تفرض المزيد من التحالفات والدعم العسكري المتبادل.

وشدد الشهري على أن فشل الشرعية الدولية ومؤسساتها، خاصة مجلس الأمن، جعل الدول مضطرة للاعتماد على نفسها لبناء منظومات أمنية فعالة.

الشهري لفت أيضًا إلى أن انعدام الثقة بين الدول العربية والإسلامية كان عقبة أمام تشكيل قوة موحدة، مشيرًا إلى أن تجاوز هذه العقدة بات ضروريًا في مواجهة التحديات الإسرائيلية والإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.