خارج الحدود

أول تعليق من وزير الدفاع السعودي بعد إعلان اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان

تفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع تعليق وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على إعلان توقيع اتفاق عسكري للدفاع المشترك مع باكستان.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تدوينة أمس الخميس: "السعودية وباكستان.. صفا واحدا في مواجهة المُعتدي.. دائما وأبدا".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقعا على الاتفاقية "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، ضمن "سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وتهدف الاتفاقية إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، بحسب واس.

