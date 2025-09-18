الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة " أولادنا"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدار الأوبرا.

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وافتتح الملتقى بكلمة مسجلة من قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، موجهة للمشاركين في فعاليات النسخة التاسعة من الملتقى.

وقدم الأبناء والفتيات المشاركين  في الملتقى من مصر والدول المشاركة في فعالياته، والتي يبلغ عددها 53 دولة من الوطن العربى وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية عددًا من العروض الفنية والموسيقية بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات تعكس مواهبهم وقدراتهم الكبيرة المتنوعة.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيري الشباب والرياضة والثقافة ومحافظ القاهرة ورئيسة ملتقى أولادنا في تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة منهم الدكتور مصطفى زمزم، والفنان مينا أبو الدهب، والفنانة والكاتبة تغريد عبد المقصود، والفنانة مريم شريف، ومي زين الدين، والفنان الكبير محمد صبحي.

ويقام الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة " أولادنا" في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار " لونها بالفرحة"، بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ودشن الملتقى حملة " أطفالنا مسؤوليتنا"، وهي حملة ضد الإساءة للطفل عن طريق التوعية بأساليب التعامل الآمنة، وتمكين وتشجيع الأطفال علي التعبير والمواجهة وتوفير الدعم النفسي لهم، وكذلك توعية الأسرة وجهات الرعاية بكيفية التعامل مع الأطفال.

وحضر حفل الافتتاح الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، وسهير عبد القادر  رئيسة مجلس إدارة مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ورئيسة الملتقى، والدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة والضيوف الأجانب.

